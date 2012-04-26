  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

محمدی عراقی:

مسلمانان با عناصر تفرقه مقابله کنند/ نام خلیج فارس واقعیتی تاریخی است

مسلمانان با عناصر تفرقه مقابله کنند/ نام خلیج فارس واقعیتی تاریخی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسلمانان جهان باید با وحدت یکدیگر، با عناصری که به دنبال تفرقه و تنش میان مسلمانان هستند مقابله کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بندرعباس، عنوان کرد: پیوند ایران با جهان عرب یک پیوند مستحکم  است و نباید با ساده اندیشی این پیوند را با مسائل  پیش پا افتاده  سلب کرد و هیچگاه نام خلیج فارس تغییر نخواهد کرد زیرا  این امر یک واقعیت تاریخی است.

وی افزود: برخی بدخواهان با به وجود آوردن بحث های بیهوده تنها امت اسلامی را به خود مشغول کرده  و موجب ایجاد تنش در همبستگی آنها می شوند.

حجت اسلام محمدی عراقی ادامه داد: هیچ نامی در جغرافیای جهان قابل تحریف نیست و خلیج فارس نیز تا ابد خلیج فارس می ماند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مسلمانان جهان به خصوص ایران و کشورهای عربی  باید دست به دست هم دهند و نگذارند عناصری که نادانند به حرکت، پیشرفت اسلامی و بیداری اسلامی لطمه وارد کنند و با بهانه واهی موجب ایجاد تنش در منطقه شوند.

وی در خصوص ابعاد فرهنگی خلیج فارس گفت: دانشگاه ها باید  پژوهش های خود را در این زمینه بیشتر کنند تا پژوهش های تاریخی مدون و منتشر شوند.

حجت اسلام محمدی عراقی تاکید کرد: قطعاً گفتمان علمی و پژوهشی تاثیرگذاری بیشتری در اقشار مختلف و به ویژه محافل آکادمیک و علمی خواهد داشت.

کد مطلب 1586407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها