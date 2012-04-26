مسلمانان با عناصر تفرقه مقابله کنند/ نام خلیج فارس واقعیتی تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بندرعباس، عنوان کرد: پیوند ایران با جهان عرب یک پیوند مستحکم است و نباید با ساده اندیشی این پیوند را با مسائل پیش پا افتاده سلب کرد و هیچگاه نام خلیج فارس تغییر نخواهد کرد زیرا این امر یک واقعیت تاریخی است.

وی افزود: برخی بدخواهان با به وجود آوردن بحث های بیهوده تنها امت اسلامی را به خود مشغول کرده و موجب ایجاد تنش در همبستگی آنها می شوند.

حجت اسلام محمدی عراقی ادامه داد: هیچ نامی در جغرافیای جهان قابل تحریف نیست و خلیج فارس نیز تا ابد خلیج فارس می ماند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مسلمانان جهان به خصوص ایران و کشورهای عربی باید دست به دست هم دهند و نگذارند عناصری که نادانند به حرکت، پیشرفت اسلامی و بیداری اسلامی لطمه وارد کنند و با بهانه واهی موجب ایجاد تنش در منطقه شوند.

وی در خصوص ابعاد فرهنگی خلیج فارس گفت: دانشگاه ها باید پژوهش های خود را در این زمینه بیشتر کنند تا پژوهش های تاریخی مدون و منتشر شوند.

حجت اسلام محمدی عراقی تاکید کرد: قطعاً گفتمان علمی و پژوهشی تاثیرگذاری بیشتری در اقشار مختلف و به ویژه محافل آکادمیک و علمی خواهد داشت.