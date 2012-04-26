خوزستان بییشترین طرحهای مصوب کشاورزی را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری خود به منظور تشریح فعالیتهای صورت گرفته برای توسعه کشاورزی در خوزستان اظهار کرد: طرح توسعه کشاورزی کلیدی ترین طرحی است که به منظور انجام پروژه های کشاورزی در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و از ابتدای سال جاری اجرای این طرح در استانها شروع شده است.

وی با بیان اینکه در فاز اول اجرای این طرح اعتباری معادل شش هزار و 600 میلیارد تومان در کل کشور اختصاص یافته، افزود: سهم استان خوزستان از این رقم 473 میلیارد تومان و در حدود هفت درصد مجموع اعتبارات کشوری است.



چنگلوایی با تاکید بر اینکه این میزان اعتبار با توجه به طرحها و پروژه های استان خوزستان و ظرفیت و پتانسیلهای موجود قطعا کم است، ادامه داد: مقرر شده 15 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به کل اعتبار افزوده شود و هر استانی که بتواند زودتر تسهیلات خود را جذب کند، سهمیه دیگری دریافت خواهد کرد.



وی با تاکید بر اینکه طرح توسعه کشاورزی فرصتی طلایی است که تاکنون اجرای آن سابقه نداشته است، گفت: تاکنون در شهرستانهای هندیجان، ماهشهر، شادگان، آبادان، خرمشهر و اهواز جلساتی در این راستا تشکیل شده و در مجموع دو هزار و 690 طرح با اعتبار سه هزار و 853 میلیارد ریال مصوب شده که پیش بینی می شود این طرحها زمینه اشتغالزایی بیش از هشت هزار نفر را در استان مهیا کنند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با بیان اینکه بیشترین میزان طرحهای مصوب در شهرستان اهواز با دو هزار طرح و اعتبار 265 میلیارد تومان بوده است، افزود: پس از آن شهرهای آبادان با 594 طرح و اعتبار 25 میلیارد تومان، ماهشهر با 445 طرح و اعتبار 20 میلیارد و 500 میلیون تومان، خرمشهر با 260 طرح و اعتبار 33 میلیارد تومان، شادگان با 209 طرح و اعتبار 15 میلیارد تومان و هندیجان با 184 طرح و اعتبار پنج میلیارد و 300 میلیون تومان در رتبه های بعدی قرار می گیرند.



چنگلوایی با تاکید بر اینکه اجرای این طرحها می تواند کشاورزی استان را متحول کند، تصریح کرد: طرحهای تصویب شده در زمینه های توسعه، تکمیل و احداث مجتمعهای گلخانه ای، دامداری و واحدهای آبزی پروری، طرحهای امور تولیدات گیاهی، طرحهای تولیدات دامی، طرحهای آب و خاک و صنایع، طرحهای شیلاتی، دامپزشکی، جنگل، مرتع و آبخیزداری، طرحهای ترویج و بهره برداری، طرحهای کوچک خانگی و .. است.



وی به ویژگی و مزایای مثبت طرح توسعه کشاورزی اشاره کرد و گفت: توسعه کشاورزی به صورت همه جانبه، اجرای طرح به صورت کلی و در برگیرنده طرحهای موردی، منابع اعتباری تامین شده و نرخ بهره هفت درصدی، باز پرداخت طولانی مدت به طوری که برای برخی طرحها تا 15 سال هم مدت زمان تعیین شده است و عدم محدودیت برای افراد حقیقی یا حقوقی از جمله مزایای مثبت این طرح است.



چنگلوایی با بیان اینکه در حال حاضر در استان خوزستان بیش از پنج هزار فارغ التحصیل بیکار در رشته کشاورزی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا داریم، تصریح کرد: اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان که با اولویت فارغ التحصیلان بیکار رشته کشاورزی است، می تواند گامی اساسی در تولید شغل و به کارگیری فارغ التحصیلان رشته کشاورزی باشد.