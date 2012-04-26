آغاز رقابت کاندیداهای نمایندگی مجلس در تفرش/ برگزاری انتخابات الکترونیکی

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز رقابت های انتخاباتی دور دوم نهمین دوره انتخاباتی مجلس در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان افزود: 79 شعبه اخذ رای به همین منظور در این شهرستان پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: بیش از یک هزار و 200 نفر، عوامل اجرایی و نظارت و بازرسی، برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه را بر عهده دارند.

برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی

فرماندار تفرش گفت: از بین 33 حوزه انتخابیه در کشور که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده است، تنها در هفت حوزه انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود که با هماهنگی های انجام شده این امکان در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان فراهم شده است.

اصغر عالیخانی بیان داشت: برگزاری کلاس های آموزشی مختلف برای کاربران و اقشار مردم، آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیک را به 100 درصد رسانده است.

آموزش انتخابات الکترونیک

وی اظهار کرد: به منظور آشنایی بیشتر مردم با انتخابات الکترونیکی و نحوه رای دادن، دو مانور آمادگی در مصلی و مراکز آموزشی این حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد.

رییس هیئت اجرایی انتخابات حوزه تفرش، آشتیان و فراهان گفت: هم اکنون 79 صندوق برای این دوره انتخابات در نظر گرفته شده که در صورت افزایش ترافیک و نیاز، به صندوق های شعب افزوده می شود.

کاظم سپاسی آشتیانی و عباس صلاحی در دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان با هم به رقابت می پردازند وآخرین مهلت تبلیغات کاندیدا در دور دوم انتخابات مجلس، ساعت هشت روز چهاردهم اردیبهشت ماه اعلام شده است.