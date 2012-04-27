مقدمات اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری فراهم نیست

محمد شریفی مقدم در ارتباط با وعده وزارت بهداشت برای اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در دو بیمارستان شهر تهران، به خبرنگار مهر گفت: این قانون از سال 86 لازم الاجراست اما متاسفانه مقدمات اجرای آن هنوز فراهم نشده است.

پیش از این دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت در مراسم روز پرستار وعده داده بود که اجرای آزمایش قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول اردیبهشت ماه امسال در دو بیمارستان شهر تهران آغاز می شود.

شریفی مقدم در خصوص اینکه چرا مقدمات اجرای این قانون فراهم نیست، افزود: اگر قرار بود تعرفه گذاری خدمات پرستاری امسال در کشور اجرایی شود می بایست اعتبارات آن در بودجه سال 91 دیده می شد. در صورتی که هیچ اعتباری برای اجرای آن پیش بینی نشده است.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد: اینکه گفته اند به صورت آزمایشی در دو بیمارستان اجرا می شود نیز معنا و مفهومی ندارد و فقط خواسته اند تا اندازه ای از فشار افکار عمومی کم کنند.

شریفی مقدم ادامه داد: برای اجرای این قانون می بایست میزان K تعریف شود اما چنین موردی هم به صراحت اعلام نشده است.

وی افزود: البته به نظر می رسد می خواهند بخشی از بودجه بیمارستانهای هیئت امنایی را به این موضوع اختصاص دهند. در حالی که روح قانون این را نمی گوید و باید میزان K برای آن تعریف شود.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 6 تیر ماه 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد در 25 تیر ماه همان سال نیز این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شد و در 10 مرداد 86 نیز دولت برای اجرا آن را به وزارتخانه های بهداشت و رفاه ابلاغ کرد اما اجرای آن از سال 86 تاکنون مسکوت مانده است.