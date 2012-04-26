تبلیغات نامزدهای حوزه انتخابیه زابل آغاز شده است

رضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تبلیغات برای نامزدهای تعیین شده تا هشت صبح روز 14 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی گفت: به دلیل اینکه آرای نفر دوم این حوزه انتخابیه باطل شده، مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این حوزه 15 اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.

وی افزود: سیستان دارای دو کرسی نمایندگی در مجلس است که در مرحله اول سید باقر حسینی موفق به کسب بیشترین آرای مردم در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند شد و در مرحله دوم نفرات سوم و چهارم مرحله نخست به رقابت می پردازند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات در سیستان و بلوچستان بیان داشت: مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 269 شعبه اخذ رای برگزار می شود.

وی گفت: افرادی می توانند در مرحله دوم رای دهند که حتما در مرحله نخست به نامزدهای حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند رای داده باشند و افراد خارج از این حوزه در صورتی می توانند در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند که در دور نخست انتخابات شرکت نکرده باشند و این مهم شامل رای اولی ها نیز می شود.