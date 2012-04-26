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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

معین با مهر مطرح کرد:

آماده برگزاری مرحله دوم انتخابات در بروجرد هستیم

آماده برگزاری مرحله دوم انتخابات در بروجرد هستیم

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد گفت: با تمام تجهیزات و امکانات آماده برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان بروجرد هستیم.

سجاد معین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در مرحله دوم از ساعات اولیه روز پنج شنبه در بروجرد شروع شده است.

وی تصریح کرد: زمان تبلیغات تا 24 ساعت قبل از روز رای گیری بوده و نامزدهای انتخاباتی تا موعد اعلام شده اجازه تبلیغات را دارند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: در مرحله دوم انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی 208 شعبه اخذ رای در راستای جمع آوری آراء مردم فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: منشور اخلاق تبلیغات انتخاباتی به هر یک از نامزدها و ستادهای انتخاباتی آنها ارائه شده و در این خصوص توصیه های لازم جهت تبلیغات مطابق قانون داده شده است.

معین تصریح کرد: انتظار می رود همه در راستای حضور حداکثری مردم در روز رای گیری در این مرحله نیز تلاش کنند.

کد مطلب 1586429

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