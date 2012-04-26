به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری قبل از دیدار این تیم مقابل راه آهن شهرری ضمن بیان این مطلب افزود: ما در سه بازی گذشته خود امتیاز از دست دادیم اگر چه مقابل سپاهان و تراکتور بازی خوبی را از خود ارایه دادیم اما نتوانستیم نتیجه مورد نظر را کسب کنیم.

جلالی ادامه داد: باید بپذیریم شرایط ما برای دیدار با راه آهن بسیار حساس است و بازیکنانمان اگرچه جوان هستند اما این شرایط را درک کرده و تلاش می‌کنند تا در این دیدار به پیروزی برسند.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در خصوص مصدومین و محرومین این تیم برای دیدار مقابل راه آهن شهرری گفت: خوشبختانه محروم نداریم و آسیب‌ دیده‌‌های ما مدت‌هاست که برای ما بازی نمی‌کنند.

وی در خصوص اینکه آیا برای فصل آینده با وی صحبت شده است یا خیر گفت: در این زمینه با من هیچ صحبتی نشده است و با توجه به اینکه ما سه بازی حساس پیش رو داریم باید این سه دیدار را با موفقیت پشت سر گذشته و پس از پایان فصل در این خصوص با مسئولین فولاد صحبت خواهم کرد.

جلالی در پاسخ به این سئوال که در دیدار این تیم مقابل سپاهان شایعات بسیاری در خصوص دو گل خورده فولاد مقابل سپاهان پیش آمده است، گفت: در بازی با سپاهان در نیمه دوم این بازی کاملاً یک طرفه بود و من بابت گلهایی که خوردیم به شدت متاثر شدم.

وی تاکید کرد:‌ این اتفاقات در بازی همیشه خواهد افتاد اما مطمئن باشید که فردا تیم ما با ترکیبی متفاوت پا به میدان خواهد گذاشت و بازیکنانی که در دیدار مقابل سپاهان اشتباه کردند در ترکیب حضور نخواهند داشت تا غرامت اشتباه خود را بدهند.

جلالی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با توجه به سازندگی که در تیم فولاد انجام داده‌اید احساس خستگی می‌کنید یا خیر، گفت: خسته نیستم اما ناراحت هستم ما بازیکنانی لیگ برتر را شروع کردیم که 14نفر آنها برای اولین بار بازی می‌کردند اما من علاقه زیادی به کار با جوانان دارم و مطمئن هستم که در این خصوص اشتباه نمی‌کنم.

وی ادامه داد: ما برای سقوط هیچ دغدغه‌ای نداریم اما در ابتدای فصل هدف گذاری کرده بودم تا بتوانیم موفق تر از حال حاضر باشیم ولی متاسفانه اشتباهات ما در بازی‌ها زیاد بود مثل از دست دادن پنالتی و گلهای ساده‌ای که می‌خوردیم و ضربات ایستگاهی که بسیار ما را متضرر کرد و ما حدوداً 7 گل از پرتاب اوت دستی خوردیم. به هر حال از کاری که کردم ناراحت نیستم اما توقع من بیشتر از این بود.

جلالی در پایان و در پاسخ به این سوال که چرا در تیم المپیک از وجود شما استفاده نمی‌شود گفت: این سوال را من نمی‌توانم جواب بدهم این از مواردی است که باید فدراسیون جوابگو باشد و اگر 40 سال است که نتوانستیم به المپیک برویم باید با کاری متفاوت شانس را برای خود به وجود بیاوریم که در دور ‌آینده به المپیک صعود کنیم.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن و فولاد خوزستان در هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر ساعت 17 روز جمعه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.