اعضای شورای شهر شیراز شخصیت شورا را حفظ کنند

مظفر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عدم حضور و یا ترک کردن صحن شورای شهر توسط برخی از اعضا، گفت: صحن شورا جایگاه نمایندگان مردم شیراز است که اعضا نیز باید به این موضوع احترام بگذارند.

وی تاکید کرد: چنانچه اعتراضی در خصوص مباحث مختلف شورا و بحث های شهری وجود داشته باشد اعضا باید با حضور در صحن شورا آن را مطرح کنند نه اینکه اعتراض خود را با خروج از صحن نشان دهند.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه باید به صورت منتقی مباحث را تحلیل کرد، گفت: زمان فعالیت هیئت ریسه جدید شورا مشخص شده و حال اینکه تمامی اعضای شورا از زمان برگزاری این انتخابات در صحن مطلع بودند حال اینکه گروهی این زمان را کافی نمی دانند جای تعجب است.

رئیس شورای اسلامی استان فارس ادامه داد: باید به نوع رفتارها توجه کرد زیرا اعضای شورای شهر شیراز نمایندگان مردم این شهر برای برطرف کردن مشکلات شهری هستند.

مختاری با اشاره به اینکه زمان شورا نباید اینگونه حدر برود، گفت: توجه به مشکلات شهری و ارایه راه حل هایی برای برطرف کردن آنن از اولویت شورا و اعضای شورای شهر است که در این خصوص اعضا باید به این نکته توجه داشته باشند.