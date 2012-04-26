کتاب مقالات برتر همایش "الگوی اسلامی جوان ایرانی" چاپ می شود

رضا دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این راستا با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب مقالات برتر همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" چاپ خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری این همایش در سطح بین المللی افزود: کتاب مقالات همایش با حمایت نهاد کتابخانه های عمومی زیر چاپ خواهد رفت.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان با بیان اینکه تعداد تیراژ این کتاب بستگی به تعداد مقالات و ظرفیت همایش دارد، یادآور شد: به محض اینکه داوری مقالات پایان یابد کار برآورد برای تدوین و چاپ کتاب مجموع مقالات همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" آغاز خواهد شد.

دریکوند با تاکید بر نقش برگزاری این همایش در فضای فرهنگی استان، ابراز امیدواری کرد که این همایش بین المللی از استقبال خوب فرهیختگان و صاحب نظران برخوردار شود.