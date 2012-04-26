تظاهرات دهها هزار نفری نروژی ها علیه آندرس بریویک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، امروز پنج شنبه هزاران نفر از مردم نروژ با راهپیمایی در شهرهای مختلف این کشور ضمن محکوم کردن جنایت "آندرس برینگ بریویک" خواستار مجازات وی شدند.

طی این تظاهرات که در واکنش به اظهارات اخیر "قصاب نروژ" در جریان محاکمه اش در دادگاه برگزار شد، تنها در شهر اسلو بیش از 40 هزار شهروند نروژی با انتقاد از این اظهارات سرود موسوم به "کودکان رنگین کمان" را سر دادند.

بریویک مدعی شده است که کارکرد این گونه سرودها شستشوی مغزی جوانان توسط نظام نروژ است. این در حالی است که این جوان نروژی اعتراف کرده در اقدام جنون آمیز خود در ماه جولای گذشته به روی کمپ جوانان در جزیره اوتویا آتش گشوده و 77 نفر از آنها را قتل عام کرده است.

گفتنی است در ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فرد، امروز پنج شنبه شماری از بازماندگان این حمله به عنوان شهود حاضر شدند.