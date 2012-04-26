مازندران استان محوری کشتی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ساور ظهر پنجشنبه در پایان بازدید از طرح های نیمه تمام ورزشی شرق مازندران در اظهار داشت : اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرحها پیش بینی شده و امیدواریم با بهره برداری به موقع، زمینه سپری کردن اوقات فراغت سالم جوانان ایرانی را فراهم کنیم.



وی بیان داشت: کسب عناوین ارزشمند ورزشکاران ایرانی در مسابقات معتبر، مستلزم برخورداری از امکانات و زیرساختهای مناسب بوده که وزارت ورزش و جوانان برای فراهم کردن این موارد، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.



معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان، به ظرفیت های فراوان کشتی مازندران اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مازندران به عنوان استان محوری رشته ورزشی کشتی کشور در نظر گرفته شده است.



ساور افزود: افت کشتی مازندران در سالهای اخیر موجب نزدیک شدن استانهای دیگر به کشتی مازندران شده که با اجرای برنامه فوق، بار دیگر مازندرانی ها،علاوه بر تسخیر کشتی کشور بیش از پیش مدال های معتبر مسابقات جهانی و المپیک را برای ورزش کشور به ارمغان خواهند آورد.



وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان از هرگونه طرحی برای پیشرفت کشتی مازندران مانند به خدمت گرفتن مربی خارجی، برگزاری دوره های آموزشی و اردوهای بلند مدت و کوتاه مدت استقبال خواهد کرد.



معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان اقدامات وزارت ورزش و جوانان را منحصر به ورزش ندانست و گفت: توسعه اجتماعی و توجه بیشتر به جوانان در دستور کار قرار دارد که برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده ، نیازمند فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز هستیم.