10 هزار جوان در کانونهای مساجد استان قزوین ساماندهی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رمضانی عصر پنجشنبه در گردهمایی مدیران مسئول کانون های مساجد شهر اقبالیه که با حضور امام جمعه این شهر برگزار شد اظهارداشت: از مجموع 179 کانون فرهنگی و هنری فعال استان تعداد شش کانون در شهر اقبالیه فعالیت می کند.



رمضانی افزود: در حال حاضر حدود 10 هزار جوان در کانون های مساجد استان ساماندهی شده اند که میانگین سنی افراد مرتبط با کانون های فرهنگی و هنری بین 14 تا 35 سال است.



حجت الاسلام رمضانی با بیان اینکه 100 کتابخانه در مساجد استان دایر شده اند تصریح کرد: 300 هزار جلد کتاب در موضوعات آموزشی، کمک درسی، علمی و مذهبی در این کتابخانه ها موجود است.



وی با اشاره به برگزاری طرح تلاوت نور در بیش از 700 مسجد استان بیان کرد: این طرح شامل قرائت روزانه یک صفحه از قرآن کریم به همراه توضیح آیات قرآنی است.



حجت الاسلام رمضانی با اشاره به اقدامات آموزشی کانون های مساجد در اوقات فراغت هم گفت: آموزش 40 نفر از ائمه جماعات مساجد شهرستان بوئین زهرا برای شرکت در دوره های آموزشی مهارت های بیان تفسیر در قم، از جمله این برنامه هاست.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین در خصوص حضور فعال جوانان مسجدی در عرصه های مختلف اعم از مناسبت های ملی، مذهبی و فرهنگی مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: طرح های خلاق با محوریت مسجد مورد حمایت قرار می گیرد.



وی یادآورشد: طرحهای مبتکرانه توسط دبیرخانه کانونهای مساجد حمایت می شود و از تسهیلات مالی و امکانات بهره مند خواهد شد.