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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

سرهنگ میرفیضی:

امنیت مهمترین شاخص توسعه گردشگری است

امنیت مهمترین شاخص توسعه گردشگری است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان گلستان امنیت را مهمترین شاخص توسعه گردشگری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود میرفیضی عصر پنجشنبه در بازدید از طرح های گردشگری استان افزود: نیروی انتظامی به عنوان متولی تامین امنیت در سطح جامعه بر خود فرض می داند که امنیت مراکز گردشگری را مورد توجه جدی خود قرار دهد.

وی اظهار داشت: این امر سبب می شود تا از سویی مسافران و گردشگران ورودی به استان و از دیگر سو، سرمایه گذاران بخش گردشگری کاملاً احساس امنیت نمایند.

سرهنگ میرفیضی همچنین خاطرنشان کرد: هرچه حضور نیروی امنتظامی در مراکز گردشگری و تفریحی استان پررنگتر باشد به همان اندازه تعداد گردشگران و به ویژه ضریب ماندگاری مسافر و گردشگر در استان افزایش می باید.
کد مطلب 1586469

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