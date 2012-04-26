امنیت مهمترین شاخص توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود میرفیضی عصر پنجشنبه در بازدید از طرح های گردشگری استان افزود: نیروی انتظامی به عنوان متولی تامین امنیت در سطح جامعه بر خود فرض می داند که امنیت مراکز گردشگری را مورد توجه جدی خود قرار دهد.

وی اظهار داشت: این امر سبب می شود تا از سویی مسافران و گردشگران ورودی به استان و از دیگر سو، سرمایه گذاران بخش گردشگری کاملاً احساس امنیت نمایند.

سرهنگ میرفیضی همچنین خاطرنشان کرد: هرچه حضور نیروی امنتظامی در مراکز گردشگری و تفریحی استان پررنگتر باشد به همان اندازه تعداد گردشگران و به ویژه ضریب ماندگاری مسافر و گردشگر در استان افزایش می باید.