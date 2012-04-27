دکتر آرش جنابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان شیوع سرطان در کشور، افزود: میزان بروز موارد جدید سرطان در کشور در حال افزایش است به گونه ای که سالانه حدود 80 هزار مورد جدید سرطان گزارش می شود.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد با انتقاد از نبود این آمار در کشور، خاطر نشان کرد: لازم است تا مسئولان کشور نسبت به جمع آوری آمارهایی در زمینه میزان شیوع سرطانهای رایج در کشور، میزان شیوع و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به تفکیک سن، جنس و موقعیت جغرافیایی اقدام کنند.

وی، سرطانهای سینه، معده، روده بزرگ و رکتوم، مثانه، مری، پروستات، سرطانهای ریه و سرطانهای خون و دستگاه لنفاوی را از شایع ترین سرطانها در کشور ذکر کرد و یادآور شد: تعداد موارد بیماران سرطانی گزارش شده در کشور در یک دوره 20 ساله از 1365 تا 1384 در یک گزارش مستند علمی تقریبا 3 برابر شده است.

جنابیان ادامه داد: در سال 1365 هزار و 400 مورد بیمار سرطانی قطعی در کشور گزارش شد که این رقم در سال 1385 به 56 هزار نفر رسید.

این محقق سرطان شناس با تاکید بر اینکه دانش کشور در این حوزه منجر به تولید علم زیادی نشده است، پیشنهاد کرد به منظور به روز کردن روشهای درمانی و داده های متخصصان در این حوزه برگزاری کنگره به گونه ای برنامه ریزی شود که امکان حضور کلیه متخصصان رشته های جراحی داخلی و پرتو درمانی که به نوعی با درمان و تشخیص سرطان در ارتباط هستند فراهم شود.

عضو کمیته علمی کنگره مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران ادامه داد: از این رو به روز کردن اطلاعات درباره سرطان شناسی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که برگزاری کنگره مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران یکی از این راهکارها است.

وی با بیان اینکه در این کنگره آخرین روشهای درمانی سرطان مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: به منظور توسعه علوم مربوط به سرطان شناسی، در این دوره کنگره به طور همزمان اقدام به برگزاری همایش پرستاران بیماریهای خون و سرطان شد.

جنابیان، یکی از موارد بحث در این کنگره را لزوم برنامه ریزی در سطح کلان برای کاهش شیوع سرطان در کشور ذکر کرد و یادآور شد: یکی از مواردی عناصر مورد نیاز برای برنامه ریزی در سطح کلان داشتن آمارهای دقیق از میزان شیوع این بیماری به تفکیک جنس و موقعیت جغرافیایی است

کنگره مدیکال آنکولوژی و هموتولوژی ایران از 6 تا 8 اردیبهشت ماه برگزار شد.