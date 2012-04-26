تساوی تراکتورسازی و پرسپولیس در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:30 امروز پنجشنبه با دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران آغاز شد. نیمه اول این بازی که در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز درحال برگزاری است با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

این نتیجه درحالی رقم خورد که تیم پرسپولیس در دقیقه 21 توسط هادی نوروزی یک ضربه پنالتی را از دست داد و از رسیدن به یک گل تعیین کننده محروم شد.

قضاوت دیدار تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس برعهده علیرضا فغانی است. فغانی در نیمه اول این بازی به احسان حاج صفی از تیم تراکتورسازی و امیرحسین فشنگچی و ایمون زاید از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.