تخصیص بیش از 22 میلیارد ریال برای کمک به 358 مسجد در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شوزب شیری در جلسه ستاد انسجام بسیج و مساجد قم که در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم برگزار شد، با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی دولت در رابطه با مساجد افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه قم در سال گذشته مبلغ 22 میلیارد و 720 میلیون ریال برای کمک به 358 مسجد از اعتبارات دولتی جذب کرده است که مبلغ 2 میلیارد ریال نیز برای مساجد روستایی تخصیص داده شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از تعداد 800 مسجد موجود در قم فقط 40 مسجد دارای هیئت امنا هستند اظهار داشت: برنامه ریزی به منظور ایجاد هیئت امنا برای سایر مساجد انجام شده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: مساجد بر حسب تاثیرگزاری خود به دو بخش محله‌ای و منطقه‌ای تقسیم می‌شوند که این تقسیم بندی در میزان اختصاص اعتبار تاثیرگزار خواهد بود.



شیری با اشاره به برنامه هایی که باعث پویایی مساجد می شود ابراز داشت: طرح بیمه کردن خادمان مساجد یکی از طرح‌های مهم و کاربردی است که با پرداخت هفت درصد توسط خود خادم و پرداخت 27 درصد حق بیمه از جانب دولت، تمامی خادمان کمتر از 50 سال مساجد بیمه می‌شوند.



وی اضافه کرد: در سال 90 بیش از 180 خادم، بیمه شده‌اند.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم با اعلام اینکه 29 حکم برای اعضای هیئت امنای مساجد صادر شده و 19 حکم دیگر نیز تایید شده و همچنین حکم 37 مسجد شهری و 11 مسجد روستایی نیز در دست بررسی است.



برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم در 60 مسجد استان قم



در این جلسه همچنین حجت الاسلام محمود نجاریان زاده معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قم از برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم در 60 مسجد استان قم خبر داد و گفت: این جلسات در سال جاری در 60 مسجد منتخب قم برگزار می شود.



وی افزود: این جلسات در مساجدی که دارای هیئت های مذهبی فعال هستند برگزار می شود که به این منظور 60 مسجد استان شناسایی و برای این کار انتخاب شدند.



نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در ستاد انسجام بسیج و مساجد قم، آشناسازی جوانان با فرهنگ ناب و مضامین عالی قرآن کریم و ارائه و شناسایی زوایای پنهان کلام الله را از اهداف برگزاری این جلسات ذکر کرد.



نجاریان زاده ادامه داد: این جلسات با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار می شود.



وی برگزاری بیش از 60 نشست‌ تخصصی مهدویت در سطح مساجد استان، برگزاری دوره‌های آموزش خانواده، برگزاری دوره های آموزشی معارف افزایی ویژه مسئولان هیئت های مذهبی، معلمان آموزش و پرورش، مبلغان خواهر و برادر، و مداحان و ... را از جمله فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد.



وی اضافه کرد: این دوره های آموزشی به منظور مقابله با جنگ نرم دشمن برگزار شده است.



ساماندهی مساجد بین راهی از دغدغه‌های سازمان تبلیغات است



نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در ستاد انسجام بسیج و مساجد قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ساماندهی مساجد بین راهی از دغدغه‌های سازمان تبلیغات است ابراز داشت: برنامه‌های مختلفی به منظور ارتقاء سطح بهداشتی و خدمت‌رسانی مساجد بین راهی توسط این سازمان اجرا شده است.



نجاریان زاده با اعلام اینکه تعداد مساجد و نمازخانه های بین راهی استان قم در ابتدای سال قبل به 60 باب می رسید افزود: این آمار در حال حاضر به بیش از 76 مسجد بین راهی می رسد.



وی با تاکید بر لزوم ایجاد سطح بالای بهداشتی در مساجد بین راهی استان قم، اظهار کرد: غبار روبی مساجد تعویض قرآن، مفاتیح الجنان و مهرهای فرسوده، تعویض و یا تعمیر پرده‌های مساجد و ... بخشی از اقدامات موثر سازمان تبلیغات اسلامی قم در راستای دستیابی به مساجد بین راهی مناسب در سال 90 بوده است.



معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: این اقدامات توسط هیئت های مذهبی و طلاب پایه یک الی سه انجام شده است.



مساجد نباید با اعتبارات دولتی و شهرداری اداره شوند



رئیس شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه با اشاره به درخواست برخی از مساجد برای دریافت کمک‌های دولتی، تصریح کرد: مساجد نباید با اعتبارات دولتی و شهرداری اداره شوند.



حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر در ادامه با بیان اینکه مسجد یکی از مکان‌های اعتقادی مردم است، عنوان کرد: بسیاری از مردم خود حاضرند هزینه‌های جاری یک مسجد را پرداخت کنند و همین امر نیز باعث می‌شود تا مساجد زیر سلطه‌ هیچ دستگاه و ارگانی نروند.



وی افزود: البته شهرداری شهر مقدس قم همکاری‌های لازم خود را در مورد مسائل مدیریتی مساجد خواهد داشت و به همین جهت هزینه‌های تعمیر و بازسازی مساجد دریافت نمی‌شود.



رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وجود چند مسجد در یک محله، اظهار داشت: در برخی از محلات شاهد چند مسجد هستیم این درحالی است که در محله‌های جدید ساخت و توسعه یافته، جای خالی مسجد به شدت احساس می‌شود و مسئولان امر باید به این موضوع بسیار توجه کنند.



آتش زر در پایان افزود: گاهی طولانی بودن مسیر رفت و برگشت به مسجد نیز باعث کاهش آمار نمازگزاران یک مسجد خواهد شد که این موضوع نیز با احداث مساجد جدید و به روز، برطرف خواهد شد.



احداث بانک برای مساجد سطح استان



فرمانده سپاه علی بن ابی‌طالب (ع) قم هم در این جلسه گفت: برای برطرف ساختن بسیاری از مشکلات مساجد سطح استان، می توان یک بانک تاسیس کرد.



سردار مهدی مهدوی نژاد اظهار کرد: افراد باید به مصوبات ستاد انسجام بسیج و مساجد توجه کنند و خود را مقید به اجرای مصوبات بدانند.



وی در ادامه با بیان اینکه باید یک برنامه‌ی هویت بخشی به مساجد صورت گیرد، افزود: حساسیت افراد نسبت به مساجد باید افزایش پیدا کند به گونه‌ای که مساجد از جایگاه واقعی خود در بین مردم استفاده کنند تا معارف اخلاقی و الهی را در جامعه گسترش و سیاست‌های بر جامعه‌ی اسلامی را تعیین کنند.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم با اشاره به وجود برخی هم افزایی‌ها در سطح خدمت‌رسانی اعضای ستاد انسجام بسج و مساجد، عنوان کرد: در مواجهه با این موضوع باید تفکر کرد و راهی برای استفاده بهتر از این هم افزایی‌ها پیدا کرد.



وی در پایان با بیان اینکه برخی از مساجد سطح استان با مشکلات مالی مواجه هستند، پیشنهاد کرد: برای استفاده مناسب از اعتبارات مساجد یک بانک برای مساجد سطح استان تاسیس شود تا با به جریان درآوردن سرمایه‌های مساجد، گامی در برطرف کردن مشکلات مالی مساجد استان برداشته شود.



ارتش 20 میلیونی با همدلی ائمه جماعات و مساجد محقق می شود



در این جلسه فرمانده بسیج مساجد و محلات سپاه علی بن ابیطالب (ع) گفت: همدلی ائمه جماعات و مساجد تحقق ارتش 20 میلیونی را در پی خواهد داشت.



سید جواد هاشمی در ادامه با بیان اینکه رکن اصلی مساجد، ائمه جماعات هستند، اظهار داشت: ظرفیت و تاثیرگزاری فرهنگی مساجد بسیار بالا است و ائمه جماعات می‌توانند با استفاده از این موضوع، گام‌های اساسی در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی کشور بردارند.



فرمانده بسیج مساجد و محلات سپاه علی بن ابیطالب (ع) با اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر مسئولان در مورد مسجد و ارتباط متقابل آن با بسیج، ابراز داشت: تحقق ارتش 20 میلیونی که مقام معظم رهبری آن را مطرح کردند، در گرو همکاری و همدلی ائمه جماعات و بسیج است.



وی در پایان افزود: در همین راستا در خرداد ماه سال جاری جلسه‌ ای مشترک بین ائمه جماعات و فرماندهان نواحی مختلف بسیج مساجد و محلات برگزار خواهد شد تا با بررسی موانع وحدت و همدلی، راه پیش رو را برای پیشرفت و ترقی فراهم ساخت.

