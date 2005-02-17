آغاز تحقيق گسترده پيرامون عملكرد دولت علاوي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، يك منبع در ليست ائتلاف عراق يكپارچه از انجام تحقيق درباره عملكرد دولت موقت به رياست اياد علاوي خبر داد.



به گفته " جواد مالكي " گروه هاي تشكيل دهنده ائتلاف عراق يكپارچه درباره پايه ها و اصول جديد براي تشكيل دولت جديد به توافق دست يافته اند.



يك عضو برجسته حزب الدعوه اسلامي به رهبري " ابراهيم جعفري" به روزنامه الوطن گفت : اعضاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه علاقه مند هستند در قالب مجمع ملي " پارلمان" براي آماده سازي و ساماندهي وزارتخانه ها با حضور شخصيت هاي شايسته و معتبر و معتقد به خدمتگزاري مخلصانه وصادقانه براي ملت تلاش كنند و در اين راه راهكاري را كه براي تشكيل دولت آينده مناسب با ماموريت هاي محوله به اين وزارتخانه ها و نيازهاي مرحله آينده مي دانند، انتخاب خواهند كرد.



وي تاكيد كرد : اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه بر اينكه دولت آينده دولتي فراگير و از همه طيف هاي ملت عراق و همه قوميت ها و گروه هاي سياسي و مذهبي شكل گيرد،تاكيد مي كنند.



شايان ذكر است اياد علاوي نخست وزير موقت كنوني پيش بيني كرد دولت آينده كه از انتخابات اخير شكل مي گيرد، اسلامي باشد .



وي در اظهاراتي گفته بود: 50 درصد ملت عراق در جريان انتخابات تصميم گرفته است يك حكومت اسلامي تشكيل شود و بايد به نظرات آنها احترام گذاشت.



به گزارش مهر، علاوي به عنوان دبير كل جنبش وفاق ملي اعلام كرد به رغم وجود برخي عناصر ليبرال در ليست ائتلاف عراق يكپارچه اما ماهيت اسلامي بر آن چيرگي دارد.



ناظران اظهارات علاوي را نشانه شكستش در ائتلاف با كردهاي كردستان براي جلب نظر آنها در تشكيل ائتلاف مشترك مي دانند كه در انتخابات اخير توانست رده دوم را پس از ائتلاف عراق يكپارچه به خود اختصاص دهد.



مالكي گفت : ما مي خواهيم راهكارهايي را قرار دهيم تا بتوانيم همه طيف ها و گروه ها را وارد دولت كنيم تا آنها احساس مسئوليت كنند زيرا نبود عناصر ملت عراق پيامدهاي منفي خواهد داشت و معتقديم حجم مشاركت در دولت هرچه بيشتر و گسترش يابد به شكل موثري در موفقيت دولت در ماموريت هاي آينده سهيم خواهد بود.



به گزارش مهر، اين عضو ائتلاف عراق يكپارچه درباره عملكرد وزيران دولت علاوي گفت : برخي وزيران عملكرد منحصر به فردي داشتند اما برخي وزيران با رفتارها وعملكرد نابخردانه خود عراق را به دردسر انداختند(شايد اشاره وي به اظهارات جنجال برانگيز واتهامات بي پايه واساس افرادي چون شعلان وزير دفاع و النقيب وزير كشور عليه كشورهاي همسايه بويژه ايران باشد)

به گفته وي، تمام اين مسائل مورد بررسي و بازنگري قرار گرفته است و در مورد تمام وزارتخانه ها بررسي هاي جامعي صورت خواهد گرفت.



مالكي گفت : ما مي خواهيم همه وزارتخانه ها با آرمان هاي ملت عراق انسجام وهماهنگي داشته باشد و مسئولان آن همگي از شايستگي و اعتبار برخوردار باشند و به خدمت مخلصانه و صادقانه به مردم معتقد باشند .



وي درباره اين سوال كه برجسته ترين اقداماتي كه ائتلاف براي برقراري امنيت در عراق انجام خواهد داد، گفت: معتقديم مسائل به يكديگر مرتبط و پيوسته است و اگر امنيت وسيع ترين دروازه براي حل همه مشكلات را تشكيل مي دهد اما موضوع ديگر كه خطراتش كمتر از ديگر مسائل نيست ، پرونده فساد اداري يا آنچه در عراق به پرونده غارت و چپاول معروف است يا سوء استفاده از منابع و منافع كشور كه اين دو پرونده دراولويت هاي ائتلاف عراق يكپارچه است .



به گزارش مهر، وي بر ضرورت بررسي و ريشه كني فساد اداري و امنيتي و تخلفات كنوني و تشكيل بي برنامه ريزي دستگاه هاي امنيتي كنوني يا تشكيلات امنيتي بر اساس پايه هاي حزبي يا طائفه اي تاكيد كرد تا بتوانند ماموريت هاي ملي خود را انجام دهند.



عضو ائتلاف عراق يكپارچه گفت : اگر بتوانيم اين دو محور اساسي يعني امنيت و فساد را حل كنيم تمام خدمات ديگر در روند طبيعي خود پيش خواهد رفت و رفاه وامنيت را براي عراقي ها محقق خواهد كرد.



وي درباره مطرح ترين اسامي براي رياست جمهوري گفت : اين پرونده به شكل گسترده و مستقيم بررسي نشده است تاكنون وارد گفتگودرباره اين موضوع نشده ايم و هنوز اين مساله قطعي نشده است نامزد كرد و نامزد عرب براي اين مساله وجود دارد نياز به تفاهم وجود دارد ما مي خواهيم اين كرسي ها را از طريق تفاهم پر كنيم نه با فضاي منفي كه برخي برداشت بد مي كنند و آن را به معناي دور نگه داشتن يا منزوي كردن يك طيف از طيف هاي ملت عراق تلقي مي كنند .



به گزارش مهر، وي تاكيد كرد : ما براي اينكه يك عراقي داراي هويت وتابعيت عراقي ، پست رياست جمهوري يا رياست مجلس را بدست گيرد سعي مي كنيم تا از طريق تفاهم با برادران ديگر بر پايه اصل احساس مسئوليت دراين باره به توافق برسيم .