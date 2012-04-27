برخورد قاطع پلیس با متخلفان فضای مجازی

سرهنگ جواد جهانشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس با هرگونه جرم در فضای مجازی به صورت قاطعانه برخورد می‌کند و با برخود قانونی با افراد متخلف صورت می‌گیرد.

وی به بیان جرم‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد پرداخت و اضافه کرد: انتشار تصاویر و یا آدرس و تلفن افراد در اینترنت بدون رضایت آنها و هتک حیثیت افراد در فضای مجازی جرم تلقی می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر ادامه داد: افراد سود جو به دلایل و بهانه‌های مختلف عکس‌های خانوادگی و آدرس و شماره‌های تماس دیگران را به صورت غیر مجاز در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

وی افزود: این چنین اقداماتی در فضای مجازی و آن هم بدون رضایت افراد باعث نا امنی در فضای مجازی می‌شود که با قاطعیت با چنین رفتارهایی در فضای مجازی برخور می‌کنیم.

جهانشیری بیان داشت: کاربران فضای مجازی باید توجه بیشتری به حفاظت و نگهداری از اطلاعات خود داشته باشند و مطالب خصوصی خود را در سایت‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها به اشتراک نگذارند.

وی ادامه داد: افرادی که از رایانه‌های متصل به اینترنت استفاده می‌کنند در ارتباط با اطلاعات ذخیره شده روی حافظه کامپیوتر خود نکات ایمنی را بهتر و بیشتر رعایت کنند تا مورد هجوم افراد سودجو قرار نگیرند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر اظهار داشت: افرادی که اقدام به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی دیگران می‌کنند یا موجب هتک حرمت شهروندان می‌شوند، مجرم تلقی شده و پلیس برای اجرای قانون و دفاع از حقوق شهروندان برخورد قاطع و قانونی را در دستور کار خود قرار داده است.