نیمه اول افتضاح بودیم/ به عشق مردم نبود تا حالا از تراکتورسازی رفته بودم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی پس از پیروزی 4 بر یک عصر پنجشنبه تیمش برابر پرسپولیس ضمن بیان این مطلب در مورد این دیدار گفت: ما در نیمه اول افتضاح بودیم و این بدترین بازی دوران مربیگری من در تراکتورسازی بود که نتوانستیم فوتبال قابل قبولی را به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم اما بهترین بازیکن زمین تیم تراکتورسازی بود که بازیکنان مخلصانه زحمت کشیدند و توانستند خواسته های مرا در زمین پیاده کنند. در نیمه دوم ما تغییر سیستم دادیم و با سه مهاجم به سمت دروازه حریف حمله کردیم که خوشبختانه تاکتیک های ما جواب داد و به یک پیروزی پرگل دست پیدا کردیم.

قلعه نویی با بیان اینکه این شکست چیزی از ارزش های پرسپولیس کم نمی کند خاطرنشان کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است اما گاهی اوقات پیش می آید که یک تیم تحت فشار باشد و چنین نتایجی را کسب کند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به این تیم پرطرفدار گفت: من از همه مردم خوب تبریز که در همه حال از تیم ما حمایت کرده اند تشکر می کنم. این پیروزی اول متعلق به آنهاست و بعد بازیکنان. اما متاسفانه مسئولان با وجود آگاهی که از مشکلات دارند اما به تیم ما توجهی ندارند.

وی ادامه داد: بازیکنان من با دست خالی و با کمترین امکانات تا اینجا چنین نتایجی را گرفته اند اما تا به حال تنها 50 درصد از مطالباتشان را دریافت کرده اند. اگر شرایط به همین منوال ادامه داشته باشد نمی توانم امیدوار باشم که در آینده هم چنین پیروزی هایی رقم بخورد.

قلعه نویی با بیان اینکه شرایط حضور در آسیا با حضور در مسابقات داخلی ایران فرق می کند خاطرنشان کرد: ما برای حضور در مسابقات آسیایی به بازیکنان بزرگ و با تجربه نیاز داریم. مهمتر اینکه باید بستر و امکانات آسیایی فراهم شود.

وی افزود: ما هنوز نگاه مان نسبت به تراکتورسازی بزرگ نشده است. باید امکانات آسیایی درست کنیم. اردوی خوب برویم. بازیکنانی بیاوریم که جوابگوی محبت مردم باشند. باید تیمی ببندیم که هم بتواند با رقبای داخلی مبارزه کند و هم با رقبای خارجی. من قبلا دو شرط را برای ماندن اعلام کرده ام و هنوز هم روی همان دو شراط هستم.

امیرقلعه نویی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیریت باید کادر مدیریتی اش را انجام دهد. آقایان ما تیمم مان مشکلات دارد. ما دو ماه بود در نصف زمین تمرین می کردیم. این امکانات در شان تیم بزرگی مثل تراکتورسازی نیست. اینها را خود مسئولان را هم می دانند. اگر به خاطر عشق به مردم نبود نمی ماندم. این تیم می تواند در آسیا خیلی حرف برای گفتن داشته باشد به شرط آنکه امکانات برایش فراهم شود.

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و پرسپولیس در هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه با پیروزی 4 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.