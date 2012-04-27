رحیمی با شیر 720 تومانی مخالفت کرد

یک عضو کارگروه کنترل بازار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر سهشنبه معاون اول رئیسجمهوری با دامداران برای تعیین و تائید نهایی قیمت شیر خام، گفت: در این جلسه محمدرضا رحیمی یکی از مخالفان سرسخت قیمت شیر با توجه به گرانیهای اخیر در بازار بود.
وی افزود: به همین دلیل، قیمت 720 تومانی برای شیر خام که در جلسه دوشنبه هفته گذشته در استانداری تهران با حضور دامداران تعیین شده بود، از سوی معاون اول رئیسجمهور به عنوان رئیس کارگروه کنترل بازار رد شد.
به گفته این عضو کارگروه کنترل بازار، قرار بر این است که قیمت شیر فردا(شنبه 9 اردیبهشتماه) یکبار دیگر جلسهای در سطح کارشناسی برای بررسی آنالیز قیمتی ارایه شده از سوی دامداران برگزار شود و در آن نتیجه جلسه به معاون اول رئیسجمهور ارایه شده و از سوی وی، تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.
به گزارش مهر، بعد از گرانفروشی برخی از تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی در هفتههای گذشته به بهانه افزایش قیمت شیر خام و نیز ارایه آنالیز قیمتی از سوی دامداران به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرونده بررسی قیمت شیر خام را به جریان انداخت و بر این اساس، استاندار تهران در بازدیدی سرزده از یکی از کارخانجات لبنی، این کارخانه را سردمدار گرانفروشی و افزایش قیمت در بازار دانست.
بر این اساس، قرار بر این شد که دامداران آنالیز قیمتی خود را در جلسه ای مشترک با استاندار تهران و تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی به بحث و بررسی گذاشته و تصمیمگیری در این زمینه را صورت دهند، که در همان جلسه نیز قیمت هر کیلوگرم شیر خام 720 تومان تعیین شد.
اما این پایان کار نبود، چراکه قیمت 720 تومانی شیر باید به تائید کارگروه کنترل بازار به ریاست محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور هم میرسید، دلیل این امر نیز آن بود که کارگروه کنترل بازار آخرین مرجع تعیین کننده قیمت شیر خام پس از هدفمندی یارانهها بود که در دیماه سال گذشته، قیمت هر کیلوگرم شیر خام را 630 تومان تعیین کرده بود.
بر همین اساس، قرار بر این شد که عصر روز سه شنبه هفته گذشته، این قیمت در جلسه ای با حضور معاون اول رئیسجمهور و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی، در کنار دامداران و تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی، به تائید نهایی رسد؛ اما این چنین نشد و معاون اول رئیسجمهور با این افزایش قیمت مخالفت کرد.
حال باید منتظر بود و دید که در جلسه روز شنبه چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ میشود و آیا معاون اول رئیس جمهور این افزایش قیمت را خواهد پذیرفت یا خیر.
نظر شما