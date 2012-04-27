دستور واگذاری زمین مورد نیاز ساخت زندان و دانشکده پزشکی آمل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی موانع انتقال زندان و دانشکده دامپزشکی آمل اظهار داشت: زمین حدود 17هکتاری که فرمانداری آمل در منطقه سرخ کاج از توابع بخش امامزاده عبدالله این شهرستان واقع شده و برای انتقال زندان آمل از فضای شهری به خارج از شهر و ساختمان آموزشی دانشکده دامپزشکی در کوتاه ترین زمان موانع واگذاری آن برطرف شود.



وی افزود: اداره کل زندانهای مازندران، ازهفته آینده این حق را دارد، تا مقدمات ساخت زندان جدید آمل را در زمین قابل واگذاری درمنطقه سرخ کاج که حدود پنج هکتار بوده، اقدام کند.



معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه فضای ساختمانی و کمبود ظرفیت زندان آمل به واقع تاسف بار است، اضافه کرد: مسئولان با دیدن فضای زندان آمل باید نسبت به تسریع در این بخش اقدام کنند.



فرماندارآمل دراین جلسه با اشاره به اینکه این شهرستان سهم خود را تاکنون با برگزاری دهها جلسه هماهنگی با مدیران مربوط در خصوص تهیه زمین و مراحل اداری برای واگذاری آن به ساخت زندان جدید در بیرون ازشهر انجام داده است، گفت: انتظاری که فرمانداری شهرستان از مدیران استانی برای گرفتن تصمیم نهایی داشت، متاسفانه کم کاری از سوی آنان بود.



یدالله اکبرزاده با اشاره به اینکه مکان فعلی زندان آمل به لحاظ توسعه شهری در مرکز شهر قرار گرفته و وجود چهار مدرسه در مجاورت آن به لحاظ مسائل اجتماعی زیبنده نیست، اضافه کرد: آمل خواهان اجرای هرچه سریعتر انتقال زندان آمل به خارج از شهر در منطقه سرخ کاج است.



وی اضافه کرد: آمل حدود 17هکتار زمین را در منطقه سرخ کاج شناسایی و تهیه کرده و مقرر شد حدود پنج هکتار آن برای ساخت زندان جدید و 5.6 هکتار برای ساخت دانشکده دامپزشکی آمل اختصاص یابد.



فرماندار آمل، از مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران خواست، بهترین تصمیم را برای دامدارانی که سالهای طولانی در منطقه سکونت داشتند، با آنان تعامل کند.