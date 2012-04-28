نگرانی کشاورزان گلستان از پایین بودن نرخ خرید تضمینی/انتقاد از تأخیرها

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی قیمت انواع محصولات کشاورزی از سوی هیئت دولت در هفته گذشته اعلام شد که برخی کشاورزان گلستان از پایین بودن میزان قیمت ها گلایمندند.

به اعتقاد برخی کشاورزان گلستانی، قیمت اعلام شده به هیچ وجه پاسخگوی میزان هزینه های تولید نیست و نیازهای کشاورزان را تامین نمی کند.

آنان همچنان با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی عنوان کردند: کاش نرخ خرید تضمینی در فرصت قانونی اعلام می شد تا کشاورزان اینقدر برای تولید هزینه نمی کردند.

طبق اعلام شورای اقتصادی، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 395 تومان، گندم دوروم 415 تومان، جو 340 تومان، ذرت دانه ای 350 تومان، چغندرقند 105 تومان، پنبه وش 1050 تومان، دانه آفتابگردان 700 تومان، دانه کلزا 755 تومان، دانه گلرنگ 700 تومان تعیین شد.

همچنین، قیمت دانه سویا 662 تومان، سیب زمینی پاییزه 147 تومان، سیب زمینی بهاره و تابستانی 152 تومان، سیب زمینی طرح استمرار 170 تومان، پیاز پاییزه 105 تومان، پیاز بهاره 105 تومان، پیاز طرح استمرار 115 تومان، لوبیا چیتی 720 تومان، لوبیا قرمز 700 تومان مشخص شده است.

طبق این مصوبه، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم لوبیا سفید 700 تومان، عدس 790 تومان، نخود 790 تومان، برنج خزر 1720 تومان، برنج سفید رود 1510 تومان، برنج ندا و نعمت 1280 تومان، برنج آمل 1070 تومان، برگ سبز چای درجه یک 700 تومان، برگ سبز چای درجه دو 390 تومان و پیله ابریشم 8600 تومان تعیین شده است.

محمد تقی احسن عضو خانه کشاورز گرگان در این زمینه گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات با تاخیر شش ماه از سوی دولت اعلام شد که موجب اعتراض و نارضایتی کشاورزان شده است.

وی اظهار داشت: همچنین این امر کشاورزان نا امیدی کشاورزان را فراهم کرده است و کاش قیمت های محصولات در فرصت قانونی اعلام می شد تا اینقدر هزینه نمی کردیم.

وی عنوان کرد: جالب آنکه در حال حاضر قیمت گندم دامی به ازای هر کیلوگرم 550 تومان است، آن وقت دولت قرار است گندم خوراک انسانی را به ازای هر کیلوگرم 395 تومان خرید تضمینی داشته باشد!.

احسن گفت: نرخ پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی با اهداف شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی همخوانی ندارد.

در عین حال برخی کشاورزان گلستانی با اشاره به پایین بودن میزان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی خواهان توجه ویژه مسئولان برای تجدید نظر در نرخ اعلام شده هستند.

به اعتقاد برخی کارشناسان، متناسب نبودن قیمت هزینه های تولید و فروش محصولات علاوه بر نامیدی کشاورزان و فعالان این بخش بر رونق پدیده واسطه گرایی و دلالی در بخش کشاورزی کمک زیادی می کند و کشاورزان ناچارند برای تامین برخی هزینه ها چوب حراج به محصولات زده و آن را با قیمت های ناچیزی به دلالان بفروشند.

گلستان سالانه حدود 95 نوع محصول کشاورزی تولید می کند.