مديريت شهري بار ديگر خسارت تصميم گيريهاي نادرست را پرداخت // شن ريزي و نمك پاشي خيابانها بدنه راهها را دچار آسيب كرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد در آغاز چهارمين دوره ملاقاتهاي مردمي خود كه نقطه شروع آن در منطقه 17 شهرداري تهران بود در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش برف كم نظير در طول 35 ساله اخير در شهر تهران اظهار داشت : از 11 بهمن ماه شاهد بارش برف عظيمي در تهران بوديم كه طي 35 سال اخير بي سابقه بود به طوري كه شدت بارش برف بموجب مسدود شدن بزرگراه كرج ، قم و ساوه براي ساعات طولاني شد ، ارتفاع برف در مناطق 1 تا 5 تا 100 سانتيمتر و وسعت آن به بيش از 100 كيلومتر مربع مي رسيد اما با اين حال از همان لحظات اوليه نيروهاي خدمات شهري با تمام توان خود به برف روبي و بازگشايي خيابانها و معابر پرداختند تا زندگي با مشكلات جدي مواجه نشود . بر اين اساس روزانه 5 هزار و 650 نفر همراه با 945 دستگاه برف روب نظير لودر و كاميون مشغول برف روبي بودند كه من در همين جا از زحمات بي دريغ كارگران خدمات شهري سپاسگزاري مي كنم .

وي تصريح كرد : در حال حاضر ستاد لكه گيري در تمام مناطق آغاز بكار كرده و اين كار در دو مرحله انجام خواهد شد ، از آنجا كه در اين فصل به دليل سرماي هوا امكان لكه گيري كامل و فني وجود ندارد فعلا قرار است با تراشه هاي آسفالت همه دست اندازها را پر كنيم و بعد كه به تدريج دماي هوا افزايش يافت لكه گيري كامل انجام خواهد شد .

احمدي نژاد تاكيد كرد : توجه داشته باشيد كه در هيچ كجاي دنيا سرمايه گذاري هاي كلان براي خريد دستگاههاي برف روبي براي برف هاي بي سابقه اي كه احتمالا هر 30 سال يكبار رخ مي دهد ، آن هم فقط براي يكبار استفاده اختصاص نمي دهند اما با اين حال ما نيز در حال خريد تجهيزات كامل تر و پيشرفته تري براي مواقع اضطراري هستيم .

شهردار تهران كاهش ظرفيت خيابانها و به طبع آن كندي حركت خودروها و به خصوص اتوبوس ها و مشكل افت فشار گاز را دو مشكل عمده شهروندان و مديريت شهري تهران در طي روزهاي اخير اعلام كرد و اظهار داشت : در حال حاضر يك چهارم ناوگان اتوبوسراني ما گازسوز هستند كه افت دما و به طبع آن كاهش فشار گاز طي روزهاي اخير موجب شد كه حدود 600 دستگاه اتوبوس شركت واحد به دليل افت فشار گاز از سوختگيري بازبمانند و همين امر بارديگر اين حقيقت را روشن كرد كه ما نبايد فقط به يك سيستم خاص گاز متكي باشيم بلكه وجود سيستم دوگانه سوزي كه در سرماي هوا نيز بازدهي كامل داشته باشد نيز ضروري است .

وي ادامه داد : در حال حاضر روزانه 1200 دستگاه خودرو بدون امكان هيچ كنترلي از سوي مديريت شهري وارد چرخه حمل و نقل شهري مي شود در حالي كه آن چنان كه بايد و شايد به توسعه حمل و نقل عمومي بها داده نمي شود در اين شرايط اگر در روزهاي سرد و برفي سال هم 15 درصد ناوگان اتوبوسراني ما هر روز ساعتهاي طولاني را در صف سوخت گيري باشند ، واقعا با مشكلات حادي مواجه خواهيم شد .

شهردار تهران با اشاره به حادثه غمبار مسجد ارك كه منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنانمان شده بود ، گفت : پس از اين حادثه با تشكيل جلسه شوراي مديران ارشد شهرداري تهران براي ارتقاء ايمني عزاداران حسيني اقداماتي در دستور كار قرار گرفت كه در اين راستا قرار شد ، تعدادي نيروي آموزش ديده آماده شوند تا در مواقع اضطراري و با برخورداري از مهارت و آگاهي لازم ابعاد حادثه را كاهش دهند ، البته بايد توجه داشت كه مردم ما بهترين و عزيزترين ساعات خود را درطول اين ايام در مساجد و حسينيه ها سپري مي كنند و بنابر اين بايد اهتمام بيشتري در راستاي استاندارد سازي و ايمن سازي اماكن مذهبي صورت گيرد كه توقع برآوردن اين امر نيز فقط توسط مردم صحيح نيست و در اين راستا سازمانها و مسئولين ذيربط نيز بايد در كنار مديريت شهري و مردم دست در دست يكديگر تلاش كنند .

شهردار تهران در خصوص آخرين وضعيت تغير و تحولات در سازمان تاكسيراني اظهار داشت : پيشنهاداتي براي تغيير هيات مديره ارائه شده و بحث و بررسي در اين زمينه همچنان ادامه دارد كه به زودي نتيجه نهايي اعلام خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه بخشي از بهترين مردم تهران در منطقه 17 ساكن هستند ، بافت فرسوده و نامناسب اين منطقه را مهمترين معضل آن دانست و اظهار داشت : در گام اول از سال گذشته بازگشايي حريم دو خط راه آهن آغاز شد خط تهران - اهواز بطور كامل دو طرفش آزاد شده ومسير مناسبي براي تردد ايجاد شده است، همچنين حاشيه خط راه آهن تهران - تبريز نيز 70 درصد تملك شده و مابقي نيز تا اواسط سال اينده تملك خواهد شد ، در ناحيه 8 اين منطقه نيز بافت نامناسب و بسيار درهمي به دليل عبور قنوات وجود دارد كه مردم را دچار مشكل كرده است بر همين اساس طرحي آماده شد كه كل ناحيه را جا به جا كنيم اما به دليل دوري محل جديد و مخالفت برخي از اهالي قرار شد طرح بازگشايي معابر ناحيه 8 در دستور كار قرار گيرد كه البته كار دشواري است اما تملك زمينها از سال آينده آغاز خواهد شد .

وي در خصوص برنامه احياء بافت هاي فرسوده منطقه 17 اظهار داشت : اين منطقه داراي 52 هزار پلاك فرسوده است كه حدود 90 درصد آنها بايد احياء شود و كاري كه مديريت شهري انجام داده ارائه تسهيلاتي به منظور تشويق و بازكردن راه براي مردم بود كه بتوانند بافت هاي فرسوده و قديمي خود را احياء كنند تا كنون نيز مراجعه مردم خوب بوده و با مصوبه جديد شوراي شهر نيز اميدوارم اين روند تشديد شود .

احمدي نژاد تصريح كرد : در كنار اين طرحي براي محدوده پادگان قلعه مرغي تهيه شده و مشغول مذاكره با فرماندهان ارتش هستيم و آنها نيز با كليات طرح موافقت كرده اند منتها به لحاظ حقوقي مسائل و مشكلاتي وجود دارد كه نيازمند بررسي بيشتري است و اگر اين كار عملياتي شود فضاي مناسبي براي تشديد احياء روند بافت هاي فرسوده در اختيار مديريت شهري قرار مي گيرد كه اميدوارم در نيمه اول سال آينده اين اتفاق بيفتد .