  1. بین الملل
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۵

تحولات افغانستان/

ادامه تلاشها برای خروج طالبان از لیست سیاه/ سه نظامی ناتو کشته شدند

ادامه تلاشها برای خروج طالبان از لیست سیاه/ سه نظامی ناتو کشته شدند

پیوستن 33 عضو طالبان به فرآیند صلح، کشته شدن سه نظامی ناتو و موافقت آمریکا، افغانستان و پاکستان برای خروج نام 140 سرکرده طالبان از لیست سیاه سازمان ملل از جمله تحولات مهم افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ایساف تایید کرد که سه نظامی ناتو روز گذشته در یک انفجار در شرق افغانستان کشته شدند.

ایساف در این بیانیه به هویت افراد کشته شده و محل دقیق انفجار اشاره نکرده است. در پی کشته شدن این سه نظامی ناتو تلفات نیروهای خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون به 127 نفر رسید.

خبر دیگر اینکه پلیس افغانستان از پیوستن 33 عضو طالبان به فرآیند صلح در افغانستان و خلع سلاح آنها در ولایت بغلان در شمال این کشور خبر داد.

گفته می شود که بیش از سه هزار عضو طالبان در سال گذشته سلاح های خود را زمین گذشته و به فرآیند صلح پیوستند.

همچنین درجریان عملیات نیروهای ناتو و افغانی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان هشت عضو طالبان کشته شدند.

نیروهای افغانی همچنین موفق به ضبط تسلیحات و کشف مهمات از سوی طالبان شدند، این درحالیست که شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

خبر دیگر اینکه دیپلمات های ارشد آمریکا، افغانستان و پاکستان امروز جمعه موافقت خود را برای تشکیل گروهی در سازمان ملل برای خروج نام 140 سرکرده طالبان از لیست سیاه این نهاد بین المللی اعلام کردند.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که دیپلمات های ارشد آمریکا، افغانستان و پاکستان روزهای 26 تا 27 آوریل (هفتم و هشتم اردیبهشت ماه) در اسلام آباد گردهم آمده و درباره مذاکرات صلح با طالبان گفتگو می کنند.

"مارک راسمن" نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان و "جواد لودین" معاون وزیر خارجه افغانستان و "جلیل عباس جیلانی" قائم مقام وزارت خارجه این پاکستان درباره مذاکرات آشتی با طالبان، اوضاع اقتصادی و بازگشت پناهندگان افغانی به کشورشان گفتگو می کنند.

دیپلمات های افغانستان، پاکستان و آمریکا ماه گذشته در حاشیه نشست تاجیکستان با یکدیگر دیدار کردند که این دیدار پس از ترور برهان الدین ربانی رهبر شورای عالی صلح با وقفه بیش ازهفت ماهه برگزار شد.

کد مطلب 1586582

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