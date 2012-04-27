تاکید مجدد عراق بر برگزاری نشست ایران و 1+5 در سوم خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد نشست 1+5 روز 23 می(سوم خرداد) در بغداد به ریاست کاترین اشتون برگزار خواهد شد.



الدباغ خاطر نشان کرد : کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این نشست را که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم در آن شرکت می کند، برعهده خواهد داشت.



وی در بیانیه ای اعلام کرد : عراق، بیست و سوم می، میزبان دور دوم مذاکرات ویژه موضوع هسته ای ایران در نشست 1+5 با حضور هیئتهایی از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان خواهد بود.



در این بیانیه آمده است : این نشست به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود و هیئت ایرانی هم به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این نشست شرکت می کند.



وزارت امور خارجه عراق اوایل آوریل از موافقت کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان با برگزاری نشست ویژه موضوع هسته ای ایران در بغداد پس از برگزاری نشست 14 آوریل در استانبول خبر داده بود.



شرکت کنندگان در نشست استانبول از نتایج مذاکرات در خصوص موضوع هسته ای ایران ابراز خرسندی کرده بودند.