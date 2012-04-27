تشکیلات قضایی امور اجتماعی را اصلاح کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی صبح جمعه در جمع قضات و کارکنان دادگستری بهشهر با اشاره به اینکه اصلاح امور جامعه سوق دادن بشر به سوی طهارت و پاکی است اظهار داشت: انتظار مردم از تشکیلات قضایی اصلاح امور اجتماعی است.



وی مهم ترین ویژگی اهل بیت عصمت و طهارت را طهارت و پاکی عنوان و گفت: خداوند بر طهارت و پاکی اهل بیت شهادت و گواهی داده است و طهارت و پاکی بواسطه آنان به جامعه بشری منتقل می شود.

طالبی با اشاره به حدیث ثقلین گفت: پیامبر (ص) در آخرین لحظات زندگی خود سعادت و هدایت انسان را در گرو تمسک به قرآن و اهل بیت دانست و کتاب خدا برنامه ای کامل و جامع برای رسیدن به هدف خلقت که همان کمال و سعادت بوده است.

این مقام قضایی افزود: اصلاح امور جامعه و سوق دادن جامعه بشری به سوی طهارت و پاکی، صداقت و صفا و صمیمیت و به سوی جامعه کامل همراه با اجرای عدالت است.

وی اظهار داشت: تعداد 17 هزار و 986 فقره پرونده وارد دادگاه و دادسرای شهرستان بهشهر شده است.