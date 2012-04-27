چرایی سفر صدر به اربیل / تلاشها برای حل اختلافات میان مالکی و بارزانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق از اعضای ائتلاف کردستان و وزیران کرد در دولت عراق خواست روز شنبه در نشستی که وی ریاست آن را برعهده خواهد داشت، شرکت کنند.



"لانه محمد علی" از نمایندگان ائتلاف کردستان در پارلمان عراق اعلام کرد اعضای این فراکسیون و وزیران کرد در دولت عراق، از سوی بارزانی برای شرکت در نشستی در روز شنبه دعوت شده اند.



این نماینده ائتلاف کردستان در پارلمان عراق به جزئیات بیشتری درباره برنامه نشست شنبه میان بارزانی و وزیران و نمایندگان کُرد در دولت و پارلمان عراق اشاره نکرد.



دعوت بارزانی از نمایندگان و وزیران کُرد در بغداد برای شرکت درنشست با بارزانی در حالی است که اربیل شاهد تحرکاتی است که هدف از آن تلاش برای حل بحران کنونی و افزایش اختلاف میان بارزانی و نوری المالکی نخست وزیر عراق است.



بارزانی، نخست وزیر عراق را به آنچه "دیکتاتوری" و "منزوی کردن دیگر گروهها" توصیف کرده، متهم می کند و حتی در موضعی تحریک آمیز و جنجالی، چهارشنبه تهدید کرده بود طرح استقلال کردستان در یک همه پرسی در سپتامبر آینده در صورتی که بحران سیاسی حل نشود، ارائه خواهد کرد.



اختلافات میان فراکسیونهای سیاسی از اختلاف العراقیه و دولت قانون به اختلاف ائتلاف کردستان و دولت قانون تبدیل شده است، زیرا بارزانی در جریان سفر اخیرش به آمریکا، بار دیگر به دولت مرکزی در بغداد تاخت و آن را به طفره رفتن از عمل به وعده ها و تعهداتش متهم کرد.

چرایی سفر مقتدی صدر به اربیل

مقتدی صدر عصر پنجشنبه هفتم اردیبهشت به دعوت مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق به اربیل رفت و با وی دیدار کرد و درباره راههای حل بحران سیاسی و یافتن راه های حل مناسب به گفتگو پرداخت.



مقتدی صدر در پی دیدار با بارزانی از اظهارنظر درباره اینکه آیا با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی برای سرگونی دولت منتخب نوری المالکی ائتلاف می کند، خودداری کرد.



صدر خاطر نشان کرد به اربیل آمده است تا از دیدگاهها و گرایشهای کردها مطلع شود و تلاش می کند تا مشکلات موجود میان گروه های سیاسی را حل کند.



رهبر جریان صدر تصریح کرد خواهان وحدت و نزدیکی قشرهای مختلف ملت عراق به یکدیگر و حفظ آن است.



صدر از همه خواست منافع ملی و ملت عراق را در نظر بگیرند و با یکدیگر متحد باشند، چرا که وحدت سیاستمداران به نفع ملت عراق است و تفرقه و جدایی ها به نفع آنها نیست.



رهبر جریان صدر در پاسخ به سئوالی درباره سوریه گفت : آنچه از نظر من مهم است، حمایت از ملتها و توقف خونریزی چه در بحرین و سوریه است، آنچه مهم است توقف خونریزی در سوریه است.مهمترین مسائلی که در دیدار مقتدی صدر و بارزانی مطرح شد.



در دیدار صدر و بارزانی چه گذشت



فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر مهمترین مسائلی را که در نشست روز پنجشنبه مقتدی صدر رهبر این جریان و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در اربیل بررسی شد، اعلام کرد.



ضیاء الاسدی دبیرکل فراکسیون الاحرار گفت : مهمترین مسئله ای که در دیدار مقتدی صدر و بارزانی مطرح شد، تمدید نشدن نخست وزیری نوری المالکی برای سومین بار بود.



الاسدی در گفتگو با السومریه اظهار داشت : رهبرجریان صدر برای جلوگیری از وجود دیکتاتوریهای جدید درعراق تلاش می کند و موضوع ائتلافهای سیاسی را به فراکسیون الاحرار واگذار کرد و وارد جزئیات آن نخواهد شد.



نوری المالکی نخست وزیر عراق در 17 آوریل در واکنش به اظهارات تنش آمیز مسعود بارزانی، کردها را از اظهارات غیرمسئولانه برحذر داشت و تاکید کرد بیان اظهارات تنش آمیز هیچ نفعی برای ملت عراق نخواهد داشت.



مالکی در خصوص پیامدهای تحریک آمیز چنین اظهارنظرهایی هشدار داد.