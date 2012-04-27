مبانی علوم انسانی قابل استخراج از آیات قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر پنجشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد سه تن از محققان حوزه به بررسی این موضوع پرداختند.



رئیس مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی(عج) در این نشست در سخنانی با بیان اینکه سه دیدگاه حداقلی، میانه و حداکثری درباره قلمرو موضوعات قرآنی در تفسیر وجود دارد اضافه کرد: دیدگاه حداقلی معتقد است که قرآن کتاب هدایت است و ارتباطی با علوم ندارد و نباید از آن چنین انتظاری داشت.



وی با اشاره به دیدگاه حداکثری اظهار داشت: این دیدگاه می گوید که تمام علوم در قرآن وجود دارد و کسانی مانند غزالی معتقد به این اندیشه هستند.



رضایی اصفهانی با بیان اینکه کسانی مانند علامه طباطبایی با این نظر مخالف هستند به دیدگاه میانه ای اشاره کرد و گفت: علامه طباطبایی روش میانه ای را برگزیده و در عین اینکه جامعیت قرآن در هدایت را پذیرفته است معتقد به اینکه همه علوم در قرآن وجود دارد نیست و نظریه حداکثری غزالی و امثال هم اندیشان وی را رد می کند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با اشاره به دیدگاه علامه جوادی آملی در این خصوص اضافه کرد: ایشان هم با این بیان که علم زیرمجموعه عقل است و عقل از منابع دین می گوید که ما علم غیردینی نداریم و اگر تفسیر قرآن قول خدا را بیان می فرماید علم فیزیک و شیمی هم فعل خدا را تبیین می کنند.



وی با بیان اینکه در دوران معاصر کسانی مانند سروش قائل به دیدگاه حداقلی هستند بیان داشت: بسیاری این دیدگاه را رد کرده اند و اگر نگاه عمیقی به آیات داشته باشیم مبانی بسیاری از علوم به خصوص علوم انسانی قابل استخراج از قرآن است.



رضایی اصفهانی در تایید سخنانش به آیات تربیتی قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: وجود نزدیک به صد آیه تربیتی شاهد این مدعاست که مبانی علوم انسانی قابل استخراج از آیات هستند.



وی با بیان اینکه علامه دیدگاه هدایتی قرآن را قبول دارد افزود: بیان حکمت ‌های اجتماعی، سیاسی و ... قرآن کریم که علامه به آن پرداخته است نشان از پذیرش دیدگاه میانه از سوی علامه دارد.



وی تاکید کرد: علامه طباطبایی در عین حال اذعان می‌کند که جزئیات علوم را نمی‌توان در قرآن جستجو کرد.



حجت‌الاسلام کریمی نیز در این نشست به دیدگاه علامه در جامعیت قرآن از بعد هدایت پرداخت و تصریح کرد: علامه معتقد است که قرآن همه نیازهای هدایتی انسان را برآورده می کند اما جزئیات علوم را مورد توجه قرار نداده است.

