سرانه فضای سبز هر اصفهانی باید به 30 متر مربع برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر صبح جمعه در مراسم پایان دفن پسماند با اشاره اینکه در پایان سال ۹۰ سرانه پسماند برای هر شهروند چهارصد و ۸۶ گرم در روز بوده است، اظهار داشت: این رقم در سال ۸۹ به ازاء هر شهروند 520 گرم بوده که این امر ناشی از مدیریت پسماند در شهر اصفهان است.

ی افزود: در یک روز یک هزار تن پسماند تر، ۱۴۰ تن پسماند خشک، 2۰۰ تن نخاله، ۷۰۰ تا دو هزار تن خاک برداری، ۴۰ تن زباله عفونی و ۱۵۰ تن پسماند سبز در کلان شهر اصفهان تولید می‌شود.

رنجبر به کاهش سرانه پسماند در شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: درصد تفکیک زباله از مبدأ در سال 90، از پسماند خشک به عادی ۱۴ درصد بوده است که امید می‌رود با تکنولوژی موجود به روزی ۲۵ درصد تولید برق برسیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرانه فضای سبز اکولوژیک شهر اصفهان ۲۶ متر مربع است و در نظر داریم این سرانه را تا پایان برنامه ۵ ساله به ۳۰ متر مربع برسد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان بیان داشت: اصفهان در سال 1355 با جمعیت 700 هزار نفری 21 هکتار فضای سبز اصفهان داشته است در صورتی که در سال 90، با جمعیت بیش از یک میلیون و 800 هزار نفری فضای سبزی معادل پنج هکتار داریم.

وی اضافه کرد: در اصفهان نزدیک 275 کیلومتر انهار و مادی همچون مویرگ‌های حیاتی در شهرها شریان دارند که تامین آب فضای سبز را تامین می کنند.

رنجبر ادامه داد: در سایت مدیریت پسماند در منطقه سگزی اصفهان حدود 400 هکتار فضای سبز توسعه داده است که در فضای سبز بیابانی پارک بیابانی گسترش یافته است.

وی به شروع این مدیریت از سال 82 اشاره کرد و گفت: از هزار تن پسماند، روزانه ۲۵۰ تن ریجکت ذخیره می‌شود که در هفته آینده با همکاری گروه کره‌ای آغاز به کار می کند.