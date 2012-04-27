خطبه فدکیه در قم نقد ادبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر پنجشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) در قم برگزار شد؛ حجت‌ الاسلام محمد عشایری با بیان اینکه خطبه فدکیه مملو از نثر ادبی است اظهار داشت: حضرت زهرا(س) مانند یک خطیب برجسته در بیان این خطبه ظاهر شده و آن را در شرایطی بیان فرموده است که دچار چنان مصیبتهایی شده بود.



مدرس سطوح عالی حوزه تاکید کرد: نفوذ شخصیتی در مخاطب، ذهن و زبان خلاق، مبتکر و گویا از جمله ویژگیهای یک خطیب تواناست که در این خطبه به خوبی و در حد کمال دیده می شود.



عشایری با اشاره به موضوعات پرداخته شده در این خطبه اضافه کرد: آن حضرت این خطبه را در چندین بخش بیان فرموده اند که یادآوری صحابه بودن و مسئولیت‌های آن، معرفی خودش، امام علی(ع) و رسول الله و تاکید بر این که ایشان دختر رسول الله است از جمله بخشهایی از این خطبه است.



عشایری ادامه داد: بی لیاقتی و خیانت‌ های برخی صحابه در کنار یادآوری شایستگی امام علی (ع)؛ رحلت پیامبر و آشکار شدن نفاق برخی افراد از دیگر موضوعاتی است که آن حضرت در این خطبه و در بیانی ادبی و لطیف به آن پرداخته است.



وی با تاکید بر نظم منطقی و بلیغ بودن این خطبه اضافه کرد: خطبه فدکیه دارای حسن تخلص استادانه است و توانسته میان بخشهای مختلف به زیبایی ارتباط برقرار سازد.



عشایری با بیان اینکه خطبه فدکیه فی البداهه بوده است افزود: در این خطبه حتی یک نکته بی ‌ربط و بدون بلاغت ادبی وجود ندارد.



همچنین حجت‌الاسلام عباسی در این نشست با اشاره به اسلوبهای سه گانه در بیان کلام تصریح کرد: اسلوب علمی، ادبی و خطابی سه اسلوبی است که خطبا در بیان خویش از آن بهره می برند.



مدیر مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه اضافه کرد: این خطبه دارای 12 بخش مانند خروش زهرا در مسجد، ستایش خداوند و شهادت بر توحید، شهادت به رسالت پیامبر و مخاطب قرار دادن اهل مجلس در مورد قرآن و ... است که هر کدام اسلوب خود را می طلبد و حضرت زهرا(س) در هر کدام این بخشها این اسلوب را بلیغانه رعایت کرده است.



وی تاکید کرد: بیان حکمت دستورات الهی، بیان مجاهدات علی، رحلت پیامبر(ص) و آشکار شدن کینه منافقین و فقه الارث هر کدام روش خود را در بیان دارد و آن حضرت به این نکته توجه داشته اند.



عباسی اضافه کرد: این نکته عجیب است که آن حضرت با آن وضع روحی بتوانند این قدر بلیغانه و متناسب با فضا و شرایط سخن بگویند.

