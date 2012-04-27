لیبی سرزمین جهاد و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیبانی پیش از ظهر جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: پس از برکنار شدن معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، فرصت برای سفر به ایران فراهم شد و هرچه نیاز داشتیم از علم تا ساخت و ساز را در ایران پیدا کردیم.

وی اظهار داشت: از شما می خواهیم که یک اسوه اسلامی برای گرفتن حق از ظالمان باشید .

این اندیشمند افزود: لیبی در بحث جهاد تاریخی غنی دارد و عده از مردم لیبی در عراق نیز حضور پیدا کردند ، امیدواریم عراق نیز هرچه زودتر از ظلم و ستم و اشغالگری نجات بیابد.

وی تصریح کرد: می دانیم اهالی بلاد فارس اهل فکر و حکمت هستند و سلمان فارسی ، بهترین شاهد این مدعا است که نظریه حفر خندق را در جنگ علیه کفار به پیامبر ارائه داد.