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۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

دیبانی:

لیبی سرزمین جهاد و شهادت است

لیبی سرزمین جهاد و شهادت است

گرگان - خبرگزاری مهر: عالم و اندیشمند لیبیایی گفت: لیبی کشور جهاد، شهادت و عمر مختار است و به رغم فاصله های زیاد، مردم مسلمان قلبهای نزدیکی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیبانی پیش از ظهر جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: پس از برکنار شدن معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، فرصت برای سفر به ایران فراهم شد و هرچه نیاز داشتیم از علم تا ساخت و ساز را در ایران پیدا کردیم.

وی اظهار داشت: از شما می خواهیم که یک اسوه اسلامی برای گرفتن حق از ظالمان باشید .

این اندیشمند افزود: لیبی در بحث جهاد تاریخی غنی دارد و عده از مردم لیبی در عراق نیز حضور پیدا کردند ، امیدواریم عراق نیز هرچه زودتر از ظلم و ستم و اشغالگری نجات بیابد.

وی تصریح کرد: می دانیم اهالی بلاد فارس اهل فکر و حکمت هستند و سلمان فارسی ، بهترین شاهد این مدعا است که نظریه حفر خندق را در جنگ علیه کفار به پیامبر ارائه داد.

کد مطلب 1586670

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