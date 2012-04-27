مس سرچشمه تا آخرین لحظه با غیرت به مصاف حریفان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از بازی مقابل مس کرمان اظهار داشت: برخی ها در خصوص تبانی مس کرمان و سرچشمه صحبت می کنند در صورتیکه دوره این حرفها گذشته و هر دو تیم بازی قوی و جوانمردانه را از خود به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه مس با تمام قدرت بازی های باقی مانده لیگ برتر را پشت سر می گذارد گفت: برای دفاع از حیثیت فوتبال کرمان و باشگاه به میدان رفته و حریفان را مغلوب می کنیم.

شرفی با اشاره به اینکه مس سرچشمه در دور رفت بازی ها مس کرمان را مغلوب خود کرد افزود: با تلاش بازیکنان این نتیجه دوباره تکرار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عدالت در فوتبال ایران وجود ندارد افزود: بازیکنان مس سرچشمه بسیاری از بازی ها را به دلیل کم تجربه بودن از دست دادند.

شهرآورد مس سرچشمه و مس کرمان جمعه هشت اردیبهشت در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.