علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین بسته سرمایه گذاری 47.5 میلیارد دلار برای توسعه بخشهای مختلف صنعت پالایش و پخش نفتی همچون ساخت پالایشگاه، خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی، انبارهای نفت و مخازن جدید ذخیره سازی نفت، گفت: بر این اسا وسعت شبکه خطوط لوله باید از 3700 تا پایان برنامه پنجم توسعه به 5100 و تا افق چشم انداز به 6500 کیلومتر افزایش یابد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه همچنین در بخش توسعه ظرفیت پالایشی باید حدود 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود، تصریح کرد: ساخت پالایشگاه های میعانات گازی پارس، ستاره خلیج فارس، آناهیتا کرمانشاه، شهریار تبریز و هرمز بندرعباس از مهمترین طرحهای اولویت دار پالایشگاهی هستند.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به سرمایه گذاری حدود 7 میلیارد دلار در طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه های نفت اصفهان و آبادان، اظهار داشت: بر این اساس ایرانیان خارج کشور با هر اندازه سرمایه می توانند در طرحهای مختلف صنعت پالایش و پخش سرمایه گذار داشته باشند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران همچنین از سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری برای توسعه ظرفیت ذخیره سازی فراورده‌های نفتی کشور در برنامه پنجم توسعه خبر داد و یادآور شد: در این مدت باید حدود سه میلیارد دلار در برای ساخت خطوط لوله هزینه شود.

وی همچنین از پالایشگاه میعانات گازی پارس شیراز به عنوان مهمترین کاندیدای ساخت اولین پالایشگاه ملی کشور نام برد و ادامه داد: در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی امکان ساخت تمامی بومی این پالایشگاه میعانات گازی با ظرفیت پیمانکاری، ملی و ساخت داخل وجود دارد.

ضیغمی در پایان با یادآوری اینکه تاکنون ظرفیت پیمانکاری و سازندگان داخلی حدود 70 درصد فرایند ساخت یک پالایشگاه نفت را بومی و ملی کرده اند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که با تدابیر ویِه دولت این توان تا پایان برنامه پنجم تا مرز 90 درصد قابل افزایش است.