برگزاری تظاهرات میلیونی در التحریر / مردم مصر صحنه را ترک نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصر، 13 گروه اسلامی و در راس آنها اخوان المسلمین خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی امروز برای تاکید بر خواسته های مهمی از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر و واگذاری قدرت از سوی نظامیان به یک دولت غیرنظامی در پایان ژوئن شده بودند.



الیوم السابع گزارش داد چهار سکو در میدان التحریر به چشم می خورد که یکی از آنها مربوط به طرفداران ابواسماعیل نامزد رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری است.



همچنین پارچه نوشته هایی در نقاط مختلف میدان بزرگ التحریر قاهره نصب شده است که بر روی آنها نوشته شده است : " با صادرات گاز به دشمن صهیونیستی مخالفیم"، " پاکسازی دستگاه قضایی خواسته اصلی مردم است"، " ملت هرگز اجازه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهد داد"، " توقف فعالیت دادگاه قانون اساسی تا تصویب قانون اساسی جدید".



رسانه های مصری همچنین از حضور تعداد زیادی از فروشندگان دوره گرد برای ارائه خدمات به شرکت کنندگان در تظاهرات میلیونی امروز و وجود پرچمهای سبز متعلق به اخوان المسلمین در این میدان خبر داده اند.



با وجود نبود کمیته های مردمی مسئول ساماندهی رفت و آمد خودروها و مردم، هیچ مشکلی تا کنون به وجود نیامده است.



مردم مصر هفته گذشته نیز در تظاهرات میلیونی موسوم به جمعه نجات انقلاب و تعیین سرنوشت، بر عزم خود برای حفظ انقلاب و دستاوردهای آن و همچنین تحقق خواسته هایی که به خاطر آن انقلاب کرده اند از جمله جلوگیری از بازگشت مهره های رژیم سابق به قدرت، لزوم پایبندی شورای عالی نیروهای مسلح و دولت موقت به اجرای این اهداف، زندگی، آزادی و عدالت اجتماعی، تغییر ماده 28 اعلام قانون اساسی، آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی، جلوگیری از محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی و پاکسازی دستگاههای اداری از بازماندگان رژیم سابق تاکید کرده بودند.