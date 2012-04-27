صدور سند مالکیت در روستای کاجان دماوند مشروط بر اجرای مفاد آیین نامه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امامی صبح جمعه در سلسله بازدیدهای بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند از روستاها بیان کرد: در حال حاضر 67 فقره سند روستایی در کاجان دماوند تقدیم مردم این روستا شده و 10 پرونده دیگر نیز در اختیار شورای اسلامی روستای کاجان است و در صورت اجرای مفاد آن ابلاغیه یعنی دیوارکشی دست‏کم دو متری، مشمول دریافت سند می ‏شوند.

وی افزود: تا سال گذشته واحدهای مسکونی و یا اراضی مستقر در داخل بافت روستا مشمول دریافت سند می‏ شدند.

این مسئول یادآور شد: در این شیوه، حتی اراضی دارای حصار، منتهی به انهار و برخوردار از یک دیواره 50 سانتی ‏متری نیز در ردیف پرونده های اخذ سند قرار می گرفتند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته آیین نامه های صدور سند ابلاغی از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران با تغییراتی همراه شد.

این مسئول عنوان کرد: بر اساس آیین نامه ‏های جدید، زمین یا سازه هایی که از سوی مالکان برای دریافت سند تشکیل پرونده می ‏دهند، باید دارای دیواره ‏ای بیش از دو متر باشند.

وی افزود: بدین ترتیب مستحدثاتی که از دیواره دو متری برخوردار نیستند، همچنان از داشتن سند روستایی محروم می مانند.