صدور سند مالکیت در روستای کاجان دماوند مشروط بر اجرای مفاد آیین نامه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امامی صبح جمعه در سلسله بازدیدهای بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند از روستاها بیان کرد: در حال حاضر 67 فقره سند روستایی در کاجان دماوند تقدیم مردم این روستا شده و 10 پرونده دیگر نیز در اختیار شورای اسلامی روستای کاجان است و در صورت اجرای مفاد آن ابلاغیه یعنی دیوارکشی دستکم دو متری، مشمول دریافت سند می شوند.
وی افزود: تا سال گذشته واحدهای مسکونی و یا اراضی مستقر در داخل بافت روستا مشمول دریافت سند می شدند.
این مسئول یادآور شد: در این شیوه، حتی اراضی دارای حصار، منتهی به انهار و برخوردار از یک دیواره 50 سانتی متری نیز در ردیف پرونده های اخذ سند قرار می گرفتند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته آیین نامه های صدور سند ابلاغی از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران با تغییراتی همراه شد.
این مسئول عنوان کرد: بر اساس آیین نامه های جدید، زمین یا سازه هایی که از سوی مالکان برای دریافت سند تشکیل پرونده می دهند، باید دارای دیواره ای بیش از دو متر باشند.
وی افزود: بدین ترتیب مستحدثاتی که از دیواره دو متری برخوردار نیستند، همچنان از داشتن سند روستایی محروم می مانند.
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