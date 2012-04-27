انتخابات خانه مطبوعات اردبیل برگزار می شود/ تغییرات مثبت اساسنامه

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم مجمع عمومی خانه مطبوعات استان اردبیل شامگاه پنجشنبه در سالن همایش مجتمع فرهنگی فدک با حضور 40 نفر از مدیران مسئول نشریات محلی، خبرنگاران، نمایندگان خبرگزاری در استان و سرپرستان نشریات سراسری برگزار شد و طی آن مفاد اساسنامه جدید این تشکل صنفی اصحاب خبر با رای حضار به تصویب رسید.

در این جلسه مدیر خانه مطبوعات استان اردبیل با اشاره به اینکه مجمع عمومی نوبت دوم خانه مطبوعات در حال برگزاری است، تصریح کرد: در مجمع عمومی نوبت اول اعضای حاضر در جلسه به حد نصاب نرسید اما در مجمع عمومی نوبت دوم طبق اساسنامه اگر هفت نفر از اعضا باشند، مجمع رسمیت می یابد که در این نوبت نزدیک 40 نفر حضور دارند بنابراین جلسه به صورت رسمی برگزار می شود.

حبیب احمدی دستور جلسه را تصویب اساسنامه جدید خانه مطبوعات عنوان کرد و افزود: در این جلسه طبق اساسنامه و آگهی تصویب اساسنامه در نشریات مورد بررسی و با رای اعضای مجمع این اساسنامه به تصویب می رسد.

وی با اشاره به تغییرات اساسنامه جدید اضافه کرد: در اساسنامه جدید که به تازگی به استانها ابلاغ شده سه تغییر نسبت به دور قبل وجود دارد که باید به تصویب اعضا مجمع برسد.

مدیر خانه مطبوعات استان با اشاره به مفاد تغییرات اساسنامه عنوان کرد: حداقل سن، اجرای شرایط مدرک تحصیلی و حذف دو فرد انتصابی از سوی استانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیئت مدیره تغییرات سه گانه در اساسنامه جدید هستند که در صورتی که اعضای مجمع به تغییر آن رای دهند این تغییرات باید به تهران رفته و پس از بررسی مورد تایید قرار بگیرد.

وی تایید تغییرات مورد مصوب مجمع عمومی را شامل پروسه زمان بر برشمرد و یادآور شد: در صورت تغییر در اساسنامه جدید این تغییرات باید در تهران مورد تایید قرار بگیرد که پروسه ای زمان بر است که می تواند انتخابات خانه مطبوعات استان را شش ماه عقب بیندازد.

احمدی با اشاره به تاخیرهای مکرر در انتخابات خانه مطبوعات طی دو سال اخیر متذکر شد: اعضای مجمع عمومی می توانند اساسنامه را بدون تغییراتی تصویب کنند تا انتخابات برگزار و تغییرات را هیئت مدیره دوره چهارم خانه مطبوعات استان با برگزاری مجمع فوق العاده انجام داده و به تصویب و تایید برسانند.

چراغ قرمز اعضا به افراد زیر لیسانس

دراین جلسه که نسبت به نوبت اول مجمع عمومی خانه مطبوعات آرامش نسبی برقرار بود، تغییرات اساسنامه جدید خانه مطبوعات مورد بررسی اعضای مجمع عمومی قرار گرفت تا با آرای اعضا این تغییرات رد یا تصویب شود.

یکی از تغییرات مورد بررسی در اساسنامه جدید مدرک تحصیلی افراد برای کاندیداتوری در هیئت مدیره خانه مطبوعات استان بود که طبق اساسنامه جدید مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات باید لیسانس باشد که این تغییر با واکنشهای مختلفی از سوی برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران استان روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از اعضای خانه مطبوعات استان با بیان اینکه نباید تجربه خبرنگاران و روزنامه نگاران نادیده گرفته شود، اعتقاد داشتند خبرنگارانی هستند که مدرک تحصیلی لیسانس دارند اما تجربه لازم را ندارند بنابراین به جای اینکه مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره حداقل لیسانس باسد می توان تبصره هایی را به اساسنامه اضافه کرد که طبق آن افراد مجرب دیپلم و فوق دیپلم هم بتوانند در انتخابات هیئت مدیره شرکت کنند.

طرفداران این ایده که به بیش از سه نفر نمی رسیدند، تاکید می کردند که خبرنگاران دیپلم با هشت سال سابقه کار و فوق دیپلم با چهار سال سابقه خبرنگاری باید بتوانند در انتخابات هیئت مدیره نامزد شوند اما این ایده با مخالف اعضای مجمع به تصویب نرسید.

در نهایت اعضای مجمع عمومی خانه مطبوعات استان با آرای خود حداقل مدرک مورد نیاز برای کاندیداتوری در هیئت مدیره را لیسانس تصویب کردند تا از این طریق به خبرنگاران زیر لیسانس برای ورود به هیئت مدیره خانه مطبوعات استان چراغ قرمز نشان دهند.

کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره به هفت نفر

از دیگر تغییرات اساسنامه جدید خانه مطبوعات تعیین حداقل سن برای اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات بود که با رای اعضای مجمع حداقل سن برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات 30 سال تصویب شد تا خبرنگاران زیر 30 سال منتظر گذر زمان باشند و تا رسیدن به شرایط سنی لازم صبر پیشه کنند.

سومین تغییر اساسنامه جدید هم مربوط به انتخاب دو نفر مدیر مسئول یا سردبیر در هیئت مدیره هفت نفره خانه مطبوعات بود که اعضای مجمع به دو نفر "مدیر مسئول یا سردبیر" رای دادند که طبق این رای دو نفر می توانند سردبیر و مدیر مسئول یا هر دو سردبیر یا هر دو مدیر مسئول باشند.

طبق اساسنامه جدید دو نفر از اعضای هیئت مدیره که توسط اداره ارشاد و استانداری در هیئت مدیره انتصاب می شدند حذف شد تا اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات از نه نفر به هفت نفر کاهش پیدا کند.

با این شرایط در اساسنامه جدید یک نفر نماینده خبرگزاریها، یک خبرنگار از نشریات سراسری، سه خبرنگار از مطبوعات محلی، دو نفر سردبیر یا مدیرمسئول اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات را تشکیل می دهند که با رای مستقیم اعضای پیوسته خانه مطبوعات انتخاب می شوند.

خانه مطبوعات در انتظار چهارمین هیئت مدیره

خانه مطبوعات استان اردبیل از زمان تاسیس تا به حال سه بار با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کرده تا امورات صنفی مربوط به اصحاب رسانه توسط این تشکل مردم نهاد دنبال و مدیریت شود، اما سومین هیئت مدیره این تشکل که هم اکنون فعالیت می کند به دلایل مختلفی دو سال بیشتر از عمر قانونی خود در راس این تشکل قرار گرفت.

حدود دو سال پیش بعد از گذشت چهار سال از عمر هیئت مدیره دوره سوم و در حالی که خانه مطبوعات استان برای برگزاری مجمع انتخاباتی خود آماده می شد با ارسال بخشنامه ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد یک سال به عمر هیئت مدیره خانه مطبوعات اضافه شد تا در این مدت اعضای هیئت مدیره با حواشی مختلفی دست و پنجه نرم کنند.

بعد از این مهلت قانونی نیز در حالی زمزمه های برگزاری انتخابات چهارم هیئت مدیره به گوش می رسید که برگزاری انتخابات به دلیل اختلافهای ایجاد شده بین این تشکل غیر دولتی و اداره ارشاد اسلامی استان اردبیل به حالت کما رفت.

دوره هیئت مدیره فعلی خانه مطبوعات استان که سال گذشته به اتمام رسیده بود با تمدید یک ساله توسط اداره ارشاد برگزاری مجمع انتخاباتی به سال 90 موکول شد؛ اما در آستانه برگزاری این انتخابات در اواخر مهرماه سال گذشته مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل در گفتگوی رسانه ای که با مانور گسترده ای همراه بود، انتخابات خانه مطبوعات را غیرقانونی عنوان کرد و با معرفی هیئت موسس جدید خانه مطبوعات که چهار نفر آن از یکی از خبرگزاریهای دولتی است، برگزاری انتخابات را تنها با تائید این دستگاه دولتی معتبر دانست.

با این حال پس از کش و قوس دو ساله در مورد انتخابات دوره چهارم هیئت مدیره خانه مطبوعات استان طبق تصمیم و تصویب اعضای مجمه عمومی این انتخابات در چهارم خرداد ماه برگزار می شود، اما یک ماه مانده به زمان مقرر، همچنان برگزاری این انتخابات در هاله ای از بی اعتمادی قرار دارد و این پرسش در بین خبرنگاران مطرح می شود که بالاخره این انتخابات برگزار می شود یا همچون دوره های گذشته چند روز مانده به چهارم خرداد ماه دوباره به تعویق خواهد افتاد!!

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گزارش: توحید مهدوی