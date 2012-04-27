گلدسته های گلزار شهدای فیروزکوه نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ساماندهی گلزار شهدای فیروزکوه از حدود دو سال قبل در این منطقه کلید خورده بود که صبح جمعه، مردم و مسئولان این منطقه شاهد نصب گلدسته های آن بودند.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه در این مراسم گفت: با همت اداره گلزارهای شهرستانهای استان تهران، سازمان همیاریهای استان و شهرداری فیروزکوه، صبح امروز انجام این مهم که به منزله تکمیل فاز دوم این پروژه است، به اتمام رسید.

حبیب الله امیری افزود: اجرای کامل این پروژه به حدود 500 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد و تاکنون بیش از دو سوم کار شکل اجرایی به خود گرفته و در فاز سوم، اجرای عملیات توکاری و تزئینات داخلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با تقدیر از تلاشهای مجدانه اداره گلزارهای استان در به ثمر نشستن این مهم، ابراز امیدواری کرد که سایر نهادهای متولی امر نیز به تکمیل سهم خود در پیشبرد هر چه سریعتر این پروژه مبادرت کنند.