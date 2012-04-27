به گزارش خبرنگار مهر، تدوین دایره المعارف بازی‌های رایانه‌ای برای نخسین بار است که در دنیا انجام می‌شود و برای طراحی و تدوین آن از کارشناسان و متخصصان عرصه بازی های رایانه ای استفاده شده و یک هزار و 200 لغت تخصصی بازی های رایانه ای در این دایره المعارف برای علاقه مندان در شاخه بندی های هنری، فنی، طراحی بازی و مدیریت پروژه‌ای طبقه بندی شده است.

در این دایره المعارف در ذیل هر لغت ترجمه شده توضیحاتی درباره موارد استفاده آن در بازی سازی آورده شده و در عین حال تلفظ این لغات و همچنین شرح تخصصی آنها نیز به صورت دقیق بیان شده است؛ همچنین لغات هم خانواده و نزدیک به یک هزار و 200 لغت این دایره المعارف نیز در کنار هر لغت بیان شده است.

علاوه بر ترجمه لغات تخصصی و مورد استفاده در عرصه بازیهای رایانه ای، 300 کنسول بازی مورد استفاده در تولید بازیهای رایانه ای نیز در این دایره المعارف معرفی شده است. دراین دایره المعارف همچنین نام شرکتهای بازی سازی و افراد معروف فعال در عرصه بازیهای رایانه ای آورده شده که براین اساس 50 ژانر (گونه) بازیهای رایانه ای در این دایره المعارف برای علاقه مندان تشریح شده است.

جمع آوری دایره المعارف بازیهای رایانه ای تیرماه سال گذشته آغاز شده و این کتاب تخصصی هم اکنون در مرحله ویراستاری قرار دارد و تا اواخر اردیبهشت ماه وارد بازار می شود.