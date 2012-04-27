به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در مراسم «شب خاطره» ویژه خاطرات راهیان کاروان آسیایی «الی بیت المقدس» که پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد با اشاره به اینکه مساله فلسطین مساله تمام بشریت است، گفت: مقام معظم رهبری بارها تاکید داشته‌اند که مسئله فلسطین باید اولویت اول همه مسلمانان باشد و هیچ مسئله‌ای نباید باعث شود که ما این اولویت را فراموش کنیم.

رئیس حوزه هنری افزود: با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته در جهان اسلام رخ داد کوشش شد که این کاروان متشکل از فعالان آسیایی راه بیفتد تا به همه گوشزد کند که مسئله فلسطین، مسئله تمام جهان اسلام و حتی تمام بشریت است.

وی با بیان اینکه این یک حرکت جهانی بود و ما شاخه آسیایی این کاروان بودیم، افزود: این کاروان آسیایی اواخر سال 90 و اوایل امسال به سمت مرزهای فلسطین حرکت کرد و به همراه چند کاروان دیگر از نقاط مختلف دنیا در مرز غزه حضور یافتند.

مومنی شریف همچنین گفت: مهم‌ترین مساله‌ای که در این سفر برای من بسیار جالب بود، این نکته است که آرمان ها و شعار‌های انقلاب اسلامی به گوش همه جهانیان رسیده است.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: در این کاروان‌ها کسانی که حتی مسلمان نبودند، به آرمان‌های انقلاب اسلامی معتقد بودند.

وی اضافه کرد: ما در این سفر دریافتیم که بسیاری از مردم دنیا حاضرند حتی به خاطر این آرمان ها جان خود را فدا کنند.

مومنی شریف با بیان این که مسائلی که جمهوری اسلامی طرح کرده، برای مردم جهان اهمیت دارد، افزود: مسئولان ما باید به این نکته توجه داشته باشند تا مسائل پیش پا افتاده در کشور ما باعث نشود از اصل و مسائل مهم باز بمانند.