دانشگاه یاسوج عنوان برتر فرهنگی در سال گذشته را کسب کرد

اردوان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این عنوان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به دانشگاه یاسوج داده شده است.

وی بیان کرد: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، ایثار و شهادت و توجه به مقوله بیداری اسلامی از جمله شاخصه های انتخاب این دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر فرهنگی در سال گذشته بود.

ارژنگ تصریح کرد: مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی از طریق انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی، ایجاد ساختار معاونت فرهنگی به صورت مستقل و انجام برنامه های فرهنگی برای اساتید و کارکنان هم از دیگر دلایل کسب این عنوان بود.

رئیس دانشگاه یاسوج وضعیت فرهنگی این دانشگاه را مطلوب عنوان کرد و افزود: با این حال تارسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادی است.

وی بیان داشت: این دانشگاه از جو سالمی برای فعالیتهای علمی و فرهنگی برخوردار است.

ارژنگ عنوان کرد: بیش از پنج هزار و 700 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.