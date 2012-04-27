740 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در لرستان پرداخت شد

مراد سالاری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای دریافت تسهیلات مسکن مهر تا کنون بیش از پنج هزار و 917 مورد به بانک مسکن استان لرستان معرفی شده است.

وی بیان داشت: این واحد ها شامل مسکن مهر شهری، روستایی، بافت فرسوده و ... بوده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان ادامه داد: تا کنون برای ساخت واحدهای مسکن مهر در استان لرستان بیش از 940 میلیارد تومان انعقاد قرار داد انجام شده است.

سالاری فر عنوان کرد: از این میزان تا پایان اسفندماه سال گذشته بیش از 740 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: تا کنون بیش از 80 درصد تسهیلات مربوط به مسکن مهر استان لرستان پرداخت شده است.