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۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

سالاری فر در گفتگو با مهر:

740 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در لرستان پرداخت شد

740 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در لرستان پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان گفت: تاکنون بیش از 740 میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن مهر در این استان پرداخت شده است.

مراد سالاری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای دریافت تسهیلات مسکن مهر تا کنون بیش از پنج هزار و 917 مورد به بانک مسکن استان لرستان معرفی شده است.

وی بیان داشت: این واحد ها شامل مسکن مهر شهری، روستایی، بافت فرسوده و ... بوده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان ادامه داد: تا کنون برای ساخت واحدهای مسکن مهر در استان لرستان بیش از 940 میلیارد تومان انعقاد قرار داد انجام شده است.

سالاری فر عنوان کرد: از این میزان تا پایان اسفندماه سال گذشته بیش از 740 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: تا کنون بیش از 80 درصد تسهیلات مربوط به مسکن مهر استان لرستان پرداخت شده است.

کد مطلب 1586775

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