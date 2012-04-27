اولین دوره مسابقه دانشجویی خودروهای پیل سوختی آغاز شد

محسن مصیب نژاد، دبیر برگزاری این دوره مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین دوره مسابقات خودروهای پیل سوختی در قالب دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی برگزار شد، اظهار داشت: با اعلام فراخوان حدود 30 تیم در ثبت نام مقدماتی اعلام آمادگی کردند که از این تعداد 12 تیم از دانشگاه های کشور شرکت کردند.

وی دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی، کرمان، تبریز، مشهد و نوشیروانی بابل را از جمله تیمهای شرکت کننده در این دوره از رقابت ها نام برد و یادآور شد: این تیم ها موفق شدند خودروی طراحی شده خود را در مسابقه ارائه دهند.

مصیب نژاد، به بیان جزئیات برگزاری این رقابتها اشاره کرد و گفت: مسابقه خودروهای پیل سوختی در دو بخش "تکنیکال" و "پیست سرعت" برگزار شد که در بخش تکنیکال خودروهای ارائه شده پس از بازرسی فنی امتیازاتی را کسب کردند.

دبیر برگزاری این مشابقات خودروهای پیل های سوختی با تاکید بر اینکه امتیازات فنی نیمی از امتیازات مسابقه را تشکیل می دهد، اضافه کرد: در این مرحله پارامترهایی چون نوع و شیوه و طراحی مکانیک، طراحی مدار، طراحی های بدنه و طراحی های پیل سوختی مورد بررسی قرار گرفتند.

وی مرحله نهایی این رقابت ها را بخش "پیست سرعت"، دانست و خاطر نشان کرد: در مرحله نهایی، خودروها در پیست سرعت به رقابت با یکدیگر می پردازند که در این مرحله حداقل 10 و حداکثر 50 امتیاز به تیم های شرکت دهنده اختصاص داده می شود و در نهایت تیم های برگزیده با جمع امتیازات فنی و پیست سرعت مشخص شوند.