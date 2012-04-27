مردم برای دفاع از حق سیاسی و ملی خود در صحنه انتخابات حاضر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه با اشاره به فرمایشات امام راحل در مورد اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امام (ره) تاکید کرده اند که "اگر در انتخابات مسامحه کنیم از راه مجلس به ما لطمه می زنند. اگر مسامحه کنید مسئول هستید پیش خدای تبارک و تعالی اگر نروید و رای ندهید آنها که جدیت دارند که وارد مجلس شوند و به هم بزنند اوضاع ایران را، اگر آنها خدای نخواسته بروند مسئولیتش مستقیما به عهده شما است".

وی با بیان اینکه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مهمترین مناسبت پیش رو است، افزود: حضور مردم برای تعیین سرنوشت خود اثری ماندگار و حیاتی دارد.

خطیب جمعه ابرکوه بیان داشت: مجلس نهم باید مجلسی یکپارچه، ولایی و با انگیزه در راستای حفظ مصالح ملت و قانونگذاری بر این مبنا باشد.

حسینی اظهار امیدواری کرد: نمایندگان منتخب مردم بتوانند با درایت و بصیرت با تبعیت از فرامین مقام ولایت اعتلا بخش کشور و میهن اسلامی در تمام زمینه ها باشند.

وی با گرامیداشت سالروز صدور فرمان هشت ماده ای رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در ایفای نقش و انجام وظیفه خود مسئولانه تر عمل کند تا شاهد اینگونه رانت خواری و اختلاس ها نباشیم.

حسینی با اشاره به در پیش بودن روز شوراها بیان داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نمادهای حضور و مشارکت مردم است.