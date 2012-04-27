  1. استانها
  2. مازندران
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

قمی در گفتگو با مهر:

10 میلیارد ریال برای طرح توسعه فرودگاه نوشهر اختصاص یافت

10 میلیارد ریال برای طرح توسعه فرودگاه نوشهر اختصاص یافت

نوشهر - فرماندار نوشهر گفت: امسال ده میلیارد ریال برای طرح توسعه فرودگاه نوشهر اختصاص خواهد یافت.

محمدعلی قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی مکاتبات صورت گرفته با استاندار مازندران، قرار است این اعتبار از محل اعتبارات مازاد بر درآمد استان برای طرح توسعه و تجهیز فرودگاه منطقه تخصیص یابد.

وی، بدون اعلام میزان اعتبار در نظر گرفته شده سال جاری برای این شهرستان از محل اعتبارات مازاد بردرآمد مازندران، گفت: خوشبختانه اعتبارات در نظرگرفته شده از این منابع برای اجرای طرح های عمرانی منطقه نسبت به سالهای گذشته بسیار درحد مطلوب و قابل توجه بوده است.

قمی افزود: با تخصیص این اعتبارات، شاهد تحولات چشمگیری در توسعه منطقه بویژه در بخش های فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و عمرانی شهرستان خواهیم بود.

نوشهر 122 هزار نفر جمعیت دارد.


 

کد مطلب 1586821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها