10 میلیارد ریال برای طرح توسعه فرودگاه نوشهر اختصاص یافت

محمدعلی قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی مکاتبات صورت گرفته با استاندار مازندران، قرار است این اعتبار از محل اعتبارات مازاد بر درآمد استان برای طرح توسعه و تجهیز فرودگاه منطقه تخصیص یابد.

وی، بدون اعلام میزان اعتبار در نظر گرفته شده سال جاری برای این شهرستان از محل اعتبارات مازاد بردرآمد مازندران، گفت: خوشبختانه اعتبارات در نظرگرفته شده از این منابع برای اجرای طرح های عمرانی منطقه نسبت به سالهای گذشته بسیار درحد مطلوب و قابل توجه بوده است.



قمی افزود: با تخصیص این اعتبارات، شاهد تحولات چشمگیری در توسعه منطقه بویژه در بخش های فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و عمرانی شهرستان خواهیم بود.



نوشهر 122 هزار نفر جمعیت دارد.



