دو انفجار در اواکراین/ 12 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت اضطراری اوکراین اعلام کرد که بعدازظهر جمعه در پی وقوع دو انفجار در شرق این کشور دستکم 12 نفر زخمی شدند.

گفته می شود اولین بمب که با دستگاه کنترل از راه دور کنترل می شد، ساعت 11:50 دقیقه صبح به وقت محلی در یک ایستگاه اتوبوس برقی روی داد و بر اثر آن 5 نفر زخمی شدند.

انفجار دوم به فاصله یک ساعت پس از انفجار اول روی داد و در پی انفجار یک وسیله ناشناس در سطل زباله ای در نزدیکی سینمای مرکزی در شرق اوکراین هفت نفر زخمی شدند.

مجروحین برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند و تحقیقات در این باره که آیا این یک انفجار تروریستی بوده یا خیر آغاز شده است.