به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به وجود نقشه‌ها و کتاب‌های تاریخی در خصوص هویت خلیج‌فارس، افزود: بازی اعراب در رابطه با نام خلیج‌فارس به یک بازی بچه‌گانه و به دور از عقلانیت تبدیل شده و اعراب حوزه خلیج‌فارس با سخنان بیهوده و گزاف تنها خود را بازیچه دست آمریکا و غرب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استکبار و در رأس آن آمریکا همواره کوشیده‌اند با بازی قرار دادن اعراب حوزه خلیج‌فارس، ایران را مورد اذیت و تهدید قرار دهند ادامه داد: بی‌شک، اعراب همواره به‌واسطه ترسی که از آمریکا داشته و در اتاق شیشه‌ای خود را محبوس کرده‌اند،‌نمی‌توانند به اربابان آمریکایی خود "نه" بگویند چرا که در این صورت اتاق شیشه‌ای آن‌ها شکسته و موجودیت پوشالی‌اشان به خطر خواهد افتاد.

حجت‌الاسلام خاتمی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص خلیج‌فارس که فرمودند بحث خلیج‌فارس در حال حاضر یک بحث ملی نبوده،‌بلکه مقوله سیاسی و اعتقادی است، هشت سال دفاع‌مقدس ملت ایران بر علیه هجمه‌ غرب و آمریکا را در قالب رژیم بعث عراق یادآور شد و افزود: ملت بزرگ ایران و فرزندان رشید آن همواره ثابت کرده‌اند که در راستای حفظ و صیانت از آب و خاک و تمامیت ارضی ایران اسلامی با هیچ‌کس تعارف ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین به دیدار اعضاء شورای اسلامی شهر زنجان با وی اشاره و خاطرنشان کرد: اعضاء شورای اسلامی شهر زنجان در این دیدار، خود معترف بودند که فعالیت‌ها و وضعیت عمران‌شهری زنجان در حد مطلوب نیست، لذا امیدواریم وضع عمران‌شهری زنجان هرچه زودتر بهبود یابد.

حجت‌الاسلام خاتمی، در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سال‌روز روز شوراها افزود: شوراها باید به اتاق فکری برای مدیران شهرداری تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام خاتمی با اشاره به سال‌روز آغاز عملیات بیت‌المقدس، ابراز کرد: هشت سال دفاع‌مقدس برگ زرینی در تاریخ ملت ایران بود که توانست اقتدار، ابهت و عظمت ملت بزرگ ایران و این نظام را به جهانیان ثابت کند.

وی در ادامه با یادآوری شکست مفتضحانه امریکا در جنگ ویتنام گفت: آمریکا باید در مورد نحوه برخورد با ایران، عقلانی فکر کرده و خود را درگیر مسائلی که در آینده به عنوان یک باتلاق برای این کشور تلقی خواهد شد نکند و پرواضح است که آمریکا باید به این موضوع نیز واقف باشد که دیگر آن قدرت پوشالی و تلاش برای ابرقدرتی در میان ملت‌های جهان نقشی ندارد.

حجت‌الاسلام خاتمی به روز 12 اردیبهشت، سال‌روز شهادت استاد مطهری و فرا رسیدن هفته پرافتخار معلم اشاره کرد و گفت: شهید مطهری نقش عظیم و مهمی در جهت‌دهی به تفکرات و الگودهی به جامعه ایران اسلامی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به عزاداریهای باشکوه مردم استان زنجان در ایام فاطمیه افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) مباهات و عزت شیعیه و جهان خلاقت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین به لزوم برنامه ریزی هدفمند و منسجم در تحقق پیام نوروزی رهبری را را خواستار شد و افزود: مردم ،مسئولان و متولیان امر نقش بسزایی در تحقق فرمان رهبری دارد که این موضوع مهم باید بیشتر توجه شود.