شهید مطهری روحانی و معلمی خلاق بود

به گزارش خبرنگارمهر؛ حجت الاسلام محسن کازونی در خطبه اول نماز جمعه این هفته کرج ضرورت تواضع و دوری از تکبر را محور خطبه های خود قرار داد و گفت: تواضع آن است که خود را نزد خود ذلیل ببینیم و دربرابر خداوند متواضع باشیم.

وی افزود: تواضع و فروتنی و استکبار نکردن از اوصاف بندگی است.

وی در ادامه با اشاره به ایام فاطمیه که پشت آن را سر گذاشته شد با ذکر اشارات و روایاتی از حضرت زهرا (س) ایشان را نجابت بخش بشر در روز قیامت دانستند و گفتند: عمل به رضایت خداوند و دوری از اعمالی که موجبات خشم خدا را در پی خواهد داشت و تنها رمز سعادت بشریت است.

وی گفت: شیعه خالص کسی است که در همه احوال حضور اهل بیت و خداوند را در نظر داشته باشد وعزاداری هایش به ایام فاطمیه و ... معطوف نشود .

آیت الله کازرونی شیعه خالص را کسی دانست که حب اهل بیت در همه حال در قلب او وجود داشته باشد.

شهید مطهری معلمی متخلق بود

خطیب جمعه کرج در محور دوم سخنرانی خود به آغاز هفته معلم و ضرورت تکریم و اهمیت معلمان به عنوان نجات دهندگان بشریت وانسان سازان اشاره کرد و اظهار داشت: همانگونه که صنعتگر خاک را به یک شی تبدیل می کند ؛ معلم نیز انسان را تربیت می کند.

کازرونی با اشاره به سردمدار معلمان شهید مطهری و ذکر خصوصیاتی که موجب متمایز شدن وبقایشان در طول سی سال گذشته شده است گفت: شهید مطهری هر چند روحانی بود؛ اما از خصوصیاتی برخوردار بود که موجب تمایز شدن وی می شد.

وی افزود: این معلم شهید به کلیه علوم از قبیل فقه، فلسفه، اخلاق اشراف کافی داشت و با بررسی مشکلات جامعه و تعمیم آن موارد در آموزش های خود شاگردانش را تربیت می نمود و از این رو معلمی متخلق بود.

امام جمعه کرج در بخش دیگری هم راستا بودن قلم وبیان را از دیگر خصلت های شهید مطهری برشمرد و گفت: بسیاری از افراد ممکن است قلم خوبی داشته باشند اما بیانشان مشکل داشته باشد و بالعکس ، اما شهید مطهری این ویژگی را داشت که هم خطابه هایش گوش جان را نوازش می داد و هم قلمش نافذ و تاثیر گذار بود.

کازرونی در ادامه فداکاری، شجاعت حضور در فضای دانشگاه در برهه اختناق کشور، خالص بودن و.. را از دیگر شاخصه های شخصیتی این معلم برشمرد و گفت: کلیه موارد مذکور موجب شده است با گذشت بیش از سی سال هنوز نوارها، کتاب ها و نوشته ای این معلم قابل استفاده برای همه قشر باشد.

وی با تاکید بر تربیت معلمان در دوران کودکی و تقش کلیدی آنها در ساختن انسانهای آینده گفت: تربیت در دوران کودکی حایز اهمیت بالایی است و اگر در این دوران تربیت صحیح از سوی معلمان صورت نگیرد فرد در بزرگسالی به چوبی خشک مبدل خواهد شد.

امام جمعه کرج گفت: معلمان می توانند حتی خصویات منفی را که به صورت ارثی که به فرزند رسیده با تربیت درست تغییر ماهیت دهند.

خلیج فارس از کهن ترین سرزمین های ایران



نماینده ولی فقیه در بخش دیگری به روز خلیج فارس و قدمت 500 ساله آن در کشور ایران اشاره کرد واظهار داشت: خلیج فارس از کهن ترین سرزمین های ایران است و همه امت اسلامی برای مقابله با مستکبرانی که قصد تصرف این منطقه را داشته باشند ایستاده است.

ضرورت توجه به شعار امسال وتحقق کار



وی آغاز روز کارگر را نیز به شعار امسال تعمیم داد و گفت: با توجه به شعار امسال ضرورت توجه به کار بیشتر می شود و در استان البرز نیز باید ظرفیت های کار برای نیروهای جوان وتحصیل کرده ای که هنوز جویای کار هستند مهیا شود.

کازونی بیکاری را منشاء بسیاری از مفاسد و انحراف های اجتماعی دانست وافزود: امید می رود مسئولان استان در سال جدید اهتمام ویژه ای را برای فراهم ساختن اشتغال جوانان در استان ایجاد کنند.

شوراها تلاش بیشتری کنند



وی روز شوراها را نیز از دیگر روزهای تقویم هفته پیش رو برشمرد و گفت: خوشبختانه آثار مثبت شورا تا کنون در استان البرز مثبت بوده است و باید تلاش بیشتری برای برقرار کردن ارتباط بین مردم وشهرداری ها به منظور خدمت بیشتر ایجاد شود.

خطیب جمعه کرج در پایان قتل عام مردم مسلمان بحرین و سکوت جهان را ازاتفاقات کنونی منطقه برشمرد و از مسلمانان خواست تا برای نجات این مردم مسلمان دعا کنند.

شایان ذکر است سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته کرج مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.