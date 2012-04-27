سفر رئیس جمهور به ابوموسی سبب جنگ روانی دشمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری افزود: در برابر تحریم باید مسلح باشیم و این گونه نباشد با همایش و پوستر کار را تمام کنیم.
وی با اشاره به اینکه دشمن یک لحظه ما را رها نمیکند، متذکر شد: آنان ما را متهم به تروریست میکنند.
این مسئول با اشاره به سفر رئیس جمهور به جزیره ابوموسی، تصریح کرد: دشمن جنگ روانی راه انداخته است.
وی گفت: اردوغان نمیداند اسلام چیست و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید با چند نفر اسلامشناس از جمله اردوغان، درباره مسائل ایران صحبت کردهایم.
امام جمعه ساری یادآور شد: با وجود همه این گرفتاریها 33 سال استقامت کردیم و اکنون با رهبریهای ولی امر مسلمین جهان و حمایت مردم، این تحریم هم شکسته میشود.
نماینده ولی فقیه در مازندران با تسلیت ایام شهادت استاد مطهری، افزود: معلمان به گردن همه ما حق دارند.
وی با قدردانی از برگزاری مراسم عزاداری در ایام فاطمیه به ویژه در مرکز استان، افزود: فضای فاطمیه، فضای عاشورایی شد.
طبرسی اظهار داشت: 100 دسته عزاداری در روز فاطمیه به ساری و امامزاده یحیی آمدند و منازل بسیاری در این روز به پذیرایی از عزاداران پرداختند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه فضایل حضرت زهرا (س) زیاد است، بیان داشت: حضرت فاطمه فضایلی دارد که حتی ائمه ندارند.
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