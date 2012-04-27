حمایت از تولید ملی نیازمند تقویت روحیه خودباوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان اظهار داشت: یکی از مهمترین راههای تقویت تولید ملی ایجاد روحیه خودباوری در سطح کشور بویژه در بین تولیدکنندگان است.
وی اضافه کرد: باید این روحیه را در سطح کشور ایجاد کنیم که ایران و ایرانیها میتوانند کالاهای باکیفیت بالا را تولید کنند، کالاهایی که قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند و بتوانند بهتر و مطلوبتر از نمونه خارجی باند.
امام جمعه برازجان به ظرفیتهای بالای صنایع داخل کشور اشاره کرد و افزود: استفاده از کالاهای تولید داخل کشور نیازمند فرهنگسازی که باید همه به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم.
وی به هفته شوراها اشاره کرد و بیان داشت: شوراها در واقع دخالت مستقیم مردم در مدیریت شهری و تحقق خواستههای مردم است و اعضای شوراها باید به خواستههای مردم توجه داشته باشند و در تصمیمات خود به مصالح مردم توجه داشته باشند.
مصلح به روز ملی خلیج فارس اشاره کرد و گفت: بر اساس اسناد موجود خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده و جزایر سه گانه نیز ایرانی بوده و هستند و هیچیک از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نمیتوانند ادعایی در مورد آن داشته باشند.
وی با اشاره به سالروز شهادت آیتالله مطهری اضافه کرد: وی با بیان شیوا و قلم زیبای خود در تبیین صحیح معارف اسلام نقش بیبدیلی داشتند که آثار گرانبهای وی نیز کاربردهای بسیار گستردهای در سطح جامعه دارد.
امام جمعه برازجان بر سلامت تربیت نسل جوان تاکید کرد و اظهار داشت: معلمان نقش بسیار زیادی در تربیت دانشآموزان داشته باشند و باید سعی کنند به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.
وی همچنین به سالروز تاسیس سپاه اشاره کرد و گفت: سپاه خدمات ارزنده بسیار زیادی به نظام و انقلاب ارائه کرده است و ارتقای سطح بینش و بصیرت نیروهای سپاه یک ضرورت است.
مصلح خواستار توجه بیشتر به قشر کارگر از سوی مسئولان و کارفرمایان شد و افزود: کارگران نقش بسیار مهمی در عمران و آبادانی کشور دارند که این خدمات شایسته تقدیر و توجه بیشتر است.
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