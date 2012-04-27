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۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

200 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای دو منظوره زهک رها سازی شدند

200 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای دو منظوره زهک رها سازی شدند

زهک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره شیلات شهرستان زهک گفت: امسال 200 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای دو منظوره این شهرستان رهاسازی شدند.

عیسی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد بچه ماهی که از نوع گرمابی هستند در بیش از 300 باب استخر این شهرستان رهاسازی شدند.

وی گفت: پیش بینی می شود در پایان این دوره پرورشی بیش از 200 تن ماهی از این استخرها برداشت شود.

وی افزود: میزان تولید ماهی گرمابی در دوره گذشته حدود 30 درصد افزایش داشته است.

رئیس اداره شیلات شهرستان زهک بیان داشت: در دوره گذشته بیش از 26 تن ماهی سردآبی از این استخرها برداشت شده است.

وی گفت: این بچه ماهی ها در مرکز تکثیر شهرستان زهک تکثیر می شوند و علاوه بر نیاز شهرستان به شهرستان های مجاور نیز صادر می شود.

کد مطلب 1586843

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